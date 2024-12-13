créez des vidéos de coordination des fournisseurs facilement et efficacement

Réduisez le temps d'intégration et assurez la conformité avec des vidéos de qualité professionnelle générées par des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour garantir efficacement la conformité dans toutes les opérations des fournisseurs, générez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux fournisseurs existants, détaillant les politiques mises à jour. Le contenu de cette vidéo de formation critique doit présenter un style visuel autoritaire mais accessible, incorporant des éléments de marque et une musique de fond claire et posée. Assurez une compréhension maximale en utilisant les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour une clarté et une accessibilité accrues.
Exemple de Prompt 2
Vous avez du mal à gérer et coordonner efficacement vos fournisseurs ? Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les équipes d'approvisionnement internes, mettant en avant comment notre système simplifie la gestion des fournisseurs et permet aux utilisateurs de créer des vidéos de coordination des fournisseurs pour divers besoins. Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et engageant avec une musique entraînante et des visuels professionnels de stock, rapidement construits en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Présentez les dernières améliorations de notre portail fournisseur dans une vidéo informative de 50 secondes conçue pour tous les fournisseurs, les encourageant à soumettre un contenu vidéo plus engageant avec les nouveaux outils. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et démonstratif avec une narration claire et du texte à l'écran mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités. Simplifiez la création de contenu en saisissant votre script détaillé et en le transformant en une vidéo captivante en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de coordination des fournisseurs

Rationalisez l'intégration et la communication des fournisseurs avec des vidéos de coordination professionnelles et engageantes, améliorant la conformité et réduisant l'effort manuel.

1
Step 1
Créez votre script
Développez un contenu clair et concis pour votre vidéo de coordination des fournisseurs, en utilisant la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre texte en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez votre porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque et transmettre votre message avec une touche professionnelle, rendant votre contenu vidéo plus percutant.
3
Step 3
Intégrez la marque et les visuels
Appliquez l'identité unique de votre marque avec des contrôles de marque personnalisés (logo, couleurs), en ajoutant des logos et des couleurs. Améliorez votre vidéo avec des médias pertinents de la bibliothèque de stock et des sous-titres automatisés pour une meilleure accessibilité.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Finalisez votre vidéo de qualité professionnelle et utilisez les options d'exportation de HeyGen, y compris le redimensionnement du format d'image, pour vous assurer qu'elle est prête pour une distribution fluide sur toutes vos plateformes fournisseurs, rationalisant la communication.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les procédures complexes des fournisseurs

Utilisez l'AI pour simplifier les procédures et politiques complexes des fournisseurs en formats vidéo facilement compréhensibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier l'intégration des fournisseurs ?

HeyGen simplifie l'intégration des fournisseurs en vous permettant de créer des vidéos de formation engageantes avec des modèles vidéo alimentés par l'AI. Cela aide à réduire le temps d'intégration et garantit que les fournisseurs comprennent rapidement vos processus et exigences de conformité.

Quels types de vidéos de coordination des fournisseurs puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de coordination des fournisseurs de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et des scripts personnalisables. Notre générateur de texte en vidéo transforme votre contenu en une communication visuelle percutante pour une gestion efficace des fournisseurs.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque et à assurer la conformité dans les communications avec les fournisseurs ?

HeyGen vous aide à maintenir la cohérence de la marque grâce à des éléments de marque et des modèles personnalisables. Vous pouvez assurer la conformité en délivrant constamment des messages clairs, enrichis de fonctionnalités comme les sous-titres automatisés et les avatars AI pour plus de fiabilité.

Est-il facile de produire un contenu de formation engageant pour les fournisseurs avec les outils AI de HeyGen ?

Oui, les outils alimentés par l'AI de HeyGen rendent incroyablement facile la production de contenu de formation engageant pour les fournisseurs. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI et les sous-titres automatisés, vous pouvez rapidement créer des vidéos professionnelles qui améliorent l'accessibilité et la rétention.

