créez des vidéos de coordination des fournisseurs facilement et efficacement
Réduisez le temps d'intégration et assurez la conformité avec des vidéos de qualité professionnelle générées par des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour garantir efficacement la conformité dans toutes les opérations des fournisseurs, générez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux fournisseurs existants, détaillant les politiques mises à jour. Le contenu de cette vidéo de formation critique doit présenter un style visuel autoritaire mais accessible, incorporant des éléments de marque et une musique de fond claire et posée. Assurez une compréhension maximale en utilisant les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour une clarté et une accessibilité accrues.
Vous avez du mal à gérer et coordonner efficacement vos fournisseurs ? Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les équipes d'approvisionnement internes, mettant en avant comment notre système simplifie la gestion des fournisseurs et permet aux utilisateurs de créer des vidéos de coordination des fournisseurs pour divers besoins. Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et engageant avec une musique entraînante et des visuels professionnels de stock, rapidement construits en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen.
Présentez les dernières améliorations de notre portail fournisseur dans une vidéo informative de 50 secondes conçue pour tous les fournisseurs, les encourageant à soumettre un contenu vidéo plus engageant avec les nouveaux outils. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et démonstratif avec une narration claire et du texte à l'écran mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités. Simplifiez la création de contenu en saisissant votre script détaillé et en le transformant en une vidéo captivante en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans la formation des fournisseurs.
Améliorez la compréhension et la rétention des procédures complexes par les fournisseurs en utilisant des vidéos de formation dynamiques et alimentées par l'AI.
Échelle l'intégration et la formation des fournisseurs.
Créez et distribuez sans effort des cours d'intégration complets pour les fournisseurs, atteignant efficacement tous les partenaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier l'intégration des fournisseurs ?
HeyGen simplifie l'intégration des fournisseurs en vous permettant de créer des vidéos de formation engageantes avec des modèles vidéo alimentés par l'AI. Cela aide à réduire le temps d'intégration et garantit que les fournisseurs comprennent rapidement vos processus et exigences de conformité.
Quels types de vidéos de coordination des fournisseurs puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de coordination des fournisseurs de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et des scripts personnalisables. Notre générateur de texte en vidéo transforme votre contenu en une communication visuelle percutante pour une gestion efficace des fournisseurs.
Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque et à assurer la conformité dans les communications avec les fournisseurs ?
HeyGen vous aide à maintenir la cohérence de la marque grâce à des éléments de marque et des modèles personnalisables. Vous pouvez assurer la conformité en délivrant constamment des messages clairs, enrichis de fonctionnalités comme les sous-titres automatisés et les avatars AI pour plus de fiabilité.
Est-il facile de produire un contenu de formation engageant pour les fournisseurs avec les outils AI de HeyGen ?
Oui, les outils alimentés par l'AI de HeyGen rendent incroyablement facile la production de contenu de formation engageant pour les fournisseurs. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI et les sous-titres automatisés, vous pouvez rapidement créer des vidéos professionnelles qui améliorent l'accessibilité et la rétention.