Créez facilement des vidéos de conformité des fournisseurs avec l'IA
Rationalisez vos processus de formation et engagez efficacement les fournisseurs en utilisant des avatars AI pour un contenu de conformité captivant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les fournisseurs existants, axée sur les mises à jour réglementaires récentes ou les rappels critiques pour assurer une conformité continue. L'audio doit être autoritaire et clair, complété par un style visuel de type infographie utilisant du texte en gras et des icônes simples pour transmettre rapidement l'information. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les changements de politique en vidéos de formation à la conformité engageantes et faciles à assimiler.
Produisez une vidéo approfondie de 60 secondes pour expliquer des protocoles de conformité complexes aux équipes RH et aux responsables de la conformité, leur fournissant des ressources de formation essentielles pour leur usage interne. L'approche visuelle doit être explicative, combinant du texte détaillé à l'écran avec des séquences vidéo pertinentes pour illustrer les scénarios, en veillant à ce que l'audio soit calme et informatif. Cela peut être efficacement construit en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, en s'assurant que toutes les informations critiques sont accessibles et comprises dans ces vidéos de formation à la conformité détaillées.
Concevez une vidéo dynamique de 50 secondes visant à engager les fournisseurs internationaux avec une politique de conduite éthique cruciale. La narration visuelle doit être globale et inclusive, utilisant une bibliothèque de médias diversifiée/soutien de stock pour représenter diverses régions, tout en maintenant un ton audio professionnel et clair. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création, en assurant un modèle de vidéos de conformité des fournisseurs de haute qualité qui promeut la compréhension et l'adhésion mondiales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez facilement un grand volume de vidéos de formation à la conformité pour éduquer efficacement un réseau mondial de fournisseurs.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Améliorez l'engagement des fournisseurs et la rétention des connaissances en utilisant des vidéos de formation à la conformité dynamiques et alimentées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de conformité des fournisseurs ?
HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos de conformité des fournisseurs en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA et une fonctionnalité de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement transformer votre script vidéo en contenu engageant, réduisant ainsi le temps et les efforts de production pour vos vidéos de formation à la conformité.
Puis-je personnaliser les vidéos de conformité des fournisseurs avec ma marque en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de conformité des fournisseurs avec vos éléments de marque spécifiques. Vous pouvez intégrer votre logo, vos couleurs et même créer un avatar personnalisé pour assurer la cohérence et renforcer l'identité de votre marque tout au long de vos ressources de formation à la conformité.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'engagement dans la formation à la conformité pour les fournisseurs ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen améliorent l'engagement des employés en délivrant la formation à la conformité de manière personnelle et cohérente. Ces avatars, combinés à des voix off AI naturelles, rendent des sujets complexes comme la formation OSHA ou HIPAA plus digestes et accessibles pour vos fournisseurs, améliorant ainsi la rétention de l'apprentissage.
Quels types de vidéos de formation à la conformité les équipes RH peuvent-elles créer avec HeyGen ?
Les équipes RH peuvent créer une large gamme de vidéos de formation à la conformité avec HeyGen, allant de modules de micro-apprentissage courts à des cours complets. L'utilisation des modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen et la capacité de générer des vidéos AI à partir d'un simple script vidéo rendent la production de ressources de formation diversifiées efficace et évolutive pour divers besoins de conformité.