Créez facilement des vidéos de pitch VC avec l'IA
Inspirez les investisseurs et obtenez des financements sans effort. Transformez votre présentation en une vidéo professionnelle en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo de pitch investisseur percutante de 90 secondes conçue pour captiver les capital-risqueurs à la recherche de solutions innovantes et obtenir des financements. Développez un récit axé sur l'histoire en utilisant des animations vibrantes et des transitions fluides, soulignées par une bande sonore entraînante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour livrer votre narration alimentée par l'IA, garantissant authenticité et présentation professionnelle.
Concevez une vidéo de pitch produit persuasive de 45 secondes spécifiquement pour les investisseurs intéressés par la croissance axée sur le produit, visant à développer une vidéo explicative animée qui décrit clairement votre proposition de valeur unique. Utilisez un style de vidéo explicative avec des graphismes élégants et une narration bien modulée pour démystifier les fonctionnalités complexes. Simplifiez le processus de création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir un look professionnel et de marque efficacement.
Créez une vidéo de pitch de startup dynamique de 30 secondes destinée aux investisseurs providentiels et aux accélérateurs, conçue pour les inspirer avec la vision et le potentiel uniques de votre entreprise. Présentez un récit visuel rapide et axé sur l'esthétique moderne, intégrant de forts éléments de marque. Améliorez votre présentation avec une narration convaincante et bien modulée en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que votre message résonne puissamment.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos de pitch à fort impact.
Produisez rapidement des vidéos de pitch VC professionnelles et persuasives en utilisant l'IA pour captiver les investisseurs potentiels et articuler clairement votre vision.
Créez des pitchs investisseur engageants, alimentés par l'IA, qui transmettent efficacement votre opportunité de marché et inspirent confiance, menant à des tours de financement réussis.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de pitch investisseur convaincantes ?
Les capacités de narration alimentées par l'IA de HeyGen vous permettent de créer des pitchs investisseur convaincants sans effort. Utilisez son générateur de vidéos de pitch VC intuitif pour transformer votre vision en une vidéo professionnelle qui obtient des financements.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les pitchs investisseur ?
HeyGen vous permet de créer un récit en utilisant diverses options créatives. Intégrez des avatars AI, utilisez des modèles et scènes personnalisables, et appliquez des contrôles de marque pour créer une vidéo de pitch investisseur visuellement percutante.
HeyGen peut-il transformer mon pitch deck investisseur existant en vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie le processus, vous permettant de transformer facilement votre pitch deck en une vidéo professionnelle. Vous pouvez créer votre script à partir de zéro ou convertir votre PPT en vidéo, en l'améliorant avec des avatars AI et la génération de voix off.
HeyGen prend-il en charge la narration visuelle avancée pour mon opportunité de marché ?
Absolument. HeyGen fournit des outils puissants pour la narration alimentée par l'IA, vous permettant d'articuler votre vision, votre stratégie et votre opportunité de marché avec clarté. Incorporez des animations et des visuels dynamiques pour captiver votre audience et obtenir des financements.