Créez des Vidéos de Cartographie de Flux de Valeur pour Optimiser Vos Flux de Travail

Visualisez et optimisez facilement vos flux de travail avec des vidéos dynamiques de cartographie de flux de valeur, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des explications claires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle complète de deux minutes axée sur l'application pratique du Value Stream Mapping, spécifiquement pour les spécialistes de l'amélioration des processus et les chefs de projet. Cette vidéo doit illustrer comment utiliser Excel pour la collecte et l'analyse de données dans un contexte de VSM. Le style visuel sera professionnel et détaillé, incorporant des enregistrements d'écran des flux de travail Excel, avec une voix calme et informative expliquant chaque étape. Améliorez votre présentation en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour inclure des exemples pertinents de l'industrie et des séquences B-roll qui soutiennent l'optimisation des flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo innovant de 90 secondes pour les praticiens Lean avancés et les équipes d'amélioration continue, montrant comment créer des icônes personnalisées et concevoir efficacement des composants de carte au sein d'une carte de flux de valeur. Le style visuel doit être dynamique et illustratif, avec des superpositions graphiques étape par étape et une musique de fond entraînante, complétée par une narration confiante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le tutoriel, ajoutant une touche humaine et une crédibilité professionnelle tout en expliquant les nuances des ICÔNES VSM et leur placement stratégique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 75 secondes ciblant les directeurs des opérations et les chefs d'équipe, en mettant l'accent sur la façon d'identifier et de mesurer les temps VA et NVA au sein d'une carte de flux de valeur pour augmenter significativement l'efficacité. Cette vidéo nécessite un style visuel axé sur les données, utilisant des infographies claires et un texte concis, associé à une voix off professionnelle et assertive qui souligne les points clés. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux spectateurs de saisir facilement des points de données complexes et des stratégies exploitables pour améliorer les processus.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Cartographie de Flux de Valeur

Transformez des cartes de flux de valeur complexes en vidéos claires et exploitables. Améliorez la compréhension des processus, identifiez les inefficacités et stimulez les améliorations avec des récits visuels engageants.

1
Step 1
Définissez le Script de Votre Carte de Flux de Valeur
Définissez clairement vos étapes de processus, les temps VA et NVA, et les insights clés. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre récit en un storyboard vidéo, en vous concentrant sur la façon d'identifier et de mesurer ces temps efficacement.
2
Step 2
Téléchargez les Composants Essentiels du VSM
Incorporez vos ICÔNES VSM spécifiques et autres éléments visuels qui illustrent vos composants de carte. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir votre vidéo avec des images pertinentes ou des téléchargements personnalisés.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix Off
Donnez vie à votre récit de cartographie de flux de valeur. Choisissez un avatar AI engageant pour présenter vos insights et ajoutez une voix off professionnelle pour guider les spectateurs à travers votre analyse de processus.
4
Step 4
Exportez pour un Partage Optimisé
Revoyez votre vidéo finale pour en assurer l'exactitude et la clarté, en veillant à ce qu'elle démontre efficacement comment optimiser les flux de travail. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips Explicatifs VSM Engagés

Générez rapidement des clips vidéo engageants pour illustrer clairement les composants de la carte de flux de valeur, mettre en évidence les temps VA/NVA ou communiquer des améliorations de processus spécifiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de cartographie de flux de valeur efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de cartographie de flux de valeur en transformant des scripts en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie considérablement le processus de compréhension des processus et d'optimisation des flux de travail.

Puis-je personnaliser les icônes VSM et les composants de carte dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen fournit des outils pour personnaliser votre contenu vidéo, vous permettant d'incorporer vos propres ICÔNES VSM et composants de carte. Vous pouvez utiliser des modèles et des contrôles de marque pour vous assurer que vos cartes de flux de valeur reflètent vos exigences de conception spécifiques pour améliorer les processus.

Comment les vidéos HeyGen aident-elles à identifier et mesurer les temps VA et NVA au sein d'une carte de flux de valeur ?

La capacité de HeyGen à créer des vidéos professionnelles à partir de scripts permet des explications claires sur la façon d'identifier et de mesurer les temps VA et NVA au sein de votre carte de flux de valeur. En présentant visuellement ces métriques critiques, les organisations peuvent optimiser plus efficacement les flux de travail et améliorer les processus pour une plus grande efficacité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen l'outil idéal pour créer des cartes de flux de valeur professionnelles ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer des cartes de flux de valeur professionnelles avec des avatars AI, une conversion de texte en vidéo robuste et des contrôles de marque. Cela garantit que votre contenu vidéo est engageant et efficace pour comprendre les processus et leur application pratique.

