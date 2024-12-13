Créez des Vidéos de Proposition de Valeur Qui Convertissent
Créez des messages marketing percutants plus rapidement. Notre Générateur de Texte-à-Vidéo transforme votre script en vidéo captivante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de proposition de valeur de 60 secondes, axée sur la narration, pour une marque de commerce électronique lançant un nouveau produit écologique. Ciblez les consommateurs soucieux de l'environnement, en utilisant un style visuel chaleureux et accueillant avec des transitions fluides entre les scènes des modèles et scènes de HeyGen et des sous-titres/captions engageants pour améliorer la narration et augmenter les taux de conversion potentiels dans leurs campagnes de marketing vidéo.
Produisez une vidéo explicative de produit concise de 30 secondes qui articule la proposition de valeur principale d'une nouvelle plateforme SaaS B2B, ciblant les investisseurs potentiels. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences pertinentes, avec tout le script transformé en vidéo via le texte-à-vidéo à partir du script, mettant en évidence le cadre clair problème-solution.
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes présentant la proposition de valeur unique d'un service à travers une série de courtes vidéos de témoignages clients percutants, destinées aux clients potentiels. L'esthétique doit être authentique et digne de confiance, incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock, tandis que le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen garantissent qu'elle est parfaite sur tous les réseaux sociaux, montrant efficacement l'impact réel du produit ou service.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes en utilisant l'AI pour communiquer efficacement votre proposition de valeur et augmenter les taux de conversion.
Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin d'articuler la valeur de votre produit, capturant l'attention de l'audience et augmentant la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de proposition de valeur convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de proposition de valeur à fort impact grâce à ses outils alimentés par l'AI. Il vous suffit de taper votre script, et le Générateur de Texte-à-Vidéo de HeyGen le transforme en contenu vidéo engageant avec des avatars AI professionnels et des acteurs vocaux, rendant vos efforts marketing plus efficaces.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos de proposition de valeur ?
HeyGen propose des Avatars AI avancés et un Acteur Vocal AI pour donner vie à votre proposition de valeur sans avoir besoin d'engager des acteurs ou d'enregistrer des voix off. Ces outils sophistiqués alimentés par l'AI garantissent une présentation soignée et cohérente pour votre stratégie de marketing vidéo.
HeyGen peut-il aider à personnaliser mes vidéos de proposition de valeur pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos actifs dans vos vidéos de proposition de valeur. Vous pouvez également utiliser divers modèles et une riche bibliothèque de médias pour aligner parfaitement vos vidéos avec l'identité de votre produit ou service.
Au-delà des vidéos de proposition de valeur, quel autre contenu marketing puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est une plateforme polyvalente pour divers besoins de marketing vidéo. Vous pouvez facilement produire des Vidéos Explicatives de Produit, des Vidéos de Témoignages Clients, et même des Vidéos de Formation Interne, toutes alimentées par le Générateur de Texte-à-Vidéo intuitif de HeyGen et les Avatars AI.