Créez des Vidéos de Suivi UTM pour des Insights Marketing Plus Intelligents
Améliorez la performance de vos campagnes en intégrant les paramètres UTM dans votre stratégie de marketing vidéo, en créant facilement du contenu engageant avec Text-to-video from script.
Développez une démonstration dynamique de 2 minutes pour les responsables marketing en quête d'efficacité, montrant comment créer rapidement des vidéos de suivi UTM percutantes en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et élégant, mettant en avant un processus étape par étape avec une musique de fond énergique et une narration nette. Soulignez la facilité de transformer un script en une vidéo complète avec Text-to-video from script, réduisant considérablement le temps de production.
Concevez une vidéo persuasive de 60 secondes ciblant les propriétaires de commerce électronique et les marketeurs de petites entreprises, illustrant les avantages tangibles d'un suivi UTM robuste pour améliorer la performance des campagnes. Cette vidéo doit adopter un style visuel vibrant et axé sur les résultats, en utilisant des visualisations de données accessibles de la bibliothèque de médias/stock pour transmettre des insights. Une voix confiante et encourageante doit souligner comment les Templates & scenes de HeyGen peuvent lancer leur création vidéo, menant à de meilleures données de vente.
Créez un guide de bonnes pratiques de 75 secondes pour les stratèges des médias sociaux et les créateurs de contenu sur l'intégration efficace des paramètres UTM dans leurs efforts sur les réseaux sociaux via le contenu vidéo. Le style visuel doit être contemporain et engageant, offrant des exemples pratiques adaptés à diverses plateformes. Un ton conversationnel mais autoritaire, associé à des sous-titres/captions proéminents, garantira que le message est clair, démontrant comment le redimensionnement et les exports d'Aspect-ratio optimisent leur portée sur différents canaux de médias sociaux.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des vidéos AI percutantes pour les publicités, permettant un suivi UTM précis pour mesurer efficacement la performance des campagnes.
Génération de Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux, parfaites pour intégrer les paramètres UTM afin de suivre l'engagement et les sources de trafic.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de suivi UTM ?
HeyGen rationalise la production de contenu vidéo pour diverses campagnes, vous permettant de générer rapidement des vidéos à partir de texte, d'ajouter des porte-paroles AI, et d'utiliser des modèles personnalisables. Ce flux de travail efficace soutient la création fluide de vidéos visuellement attrayantes et cohérentes conçues pour intégrer les paramètres UTM dans vos efforts de marketing vidéo.
Quelles fonctionnalités spécifiques de HeyGen soutiennent l'intégration des paramètres UTM dans les campagnes de marketing vidéo ?
HeyGen vous permet de générer des vidéos engageantes avec des fonctionnalités telles qu'un générateur de sous-titres AI et des contrôles de marque personnalisés, qui sont cruciaux pour un marketing vidéo cohérent. Alors que HeyGen crée le contenu vidéo, vous pouvez ensuite facilement intégrer ces vidéos avec vos paramètres UTM prédéfinis sur des pages de destination ou des publications sociales pour un suivi précis du trafic et des insights de campagne.
Les outils basés sur l'AI de HeyGen peuvent-ils aider à suivre efficacement les sources de trafic ?
Les outils basés sur l'AI de HeyGen sont principalement conçus pour une génération vidéo efficace, incluant des capacités comme les avatars AI et le text-to-video from script. En créant des vidéos de haute qualité axées sur la conversion avec HeyGen, vous améliorez le contenu qui génère du trafic, qui peut ensuite être mesuré précisément en utilisant les paramètres UTM pour identifier des sources de trafic spécifiques et évaluer la performance des campagnes.
Au-delà du suivi, comment HeyGen améliore-t-il l'attrait visuel de mes vidéos UTM pour les efforts sur les réseaux sociaux ?
HeyGen améliore considérablement l'attrait visuel grâce à des modèles et scènes personnalisables, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et des avatars AI réalistes. Cela garantit que votre contenu de marketing vidéo est visuellement engageant et cohérent sur tous les efforts de médias sociaux, augmentant finalement l'engagement des utilisateurs et aidant à maximiser la portée de votre campagne.