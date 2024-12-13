créer des vidéos de formation sur les autorisations des utilisateurs



Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 90 secondes destinée aux responsables informatiques et chefs d'équipe, expliquant les avantages et la mise en œuvre du contrôle d'accès basé sur les rôles dans la gestion des utilisateurs. Adoptez un style visuel sophistiqué avec des graphiques animés pour simplifier les concepts complexes et un ton audio calme et autoritaire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité, enrichie par des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation d'entreprise engageante de 2 minutes destinée aux développeurs de contenu e-learning, présentant les meilleures pratiques pour créer des tutoriels efficaces sur les comptes utilisateurs. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante pour maintenir l'intérêt du public. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre production vidéo et assurer la cohérence de la marque, tout en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la distribution sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle concise de 75 secondes pour le personnel de support et les utilisateurs avancés, axée sur les scénarios de dépannage courants liés aux autorisations des utilisateurs. Le style visuel doit être instructif et clair, utilisant des enregistrements d'écran avec annotations, complétés par une voix amicale et guidante. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour rendre le contenu technique accessible à tous les spectateurs, renforçant le message instructif avec du texte à l'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur les autorisations des utilisateurs

Produisez facilement des tutoriels vidéo professionnels pour guider vos utilisateurs dans la gestion des autorisations et des rôles, assurant une gestion fluide des utilisateurs.

1
Step 1
Créez votre script pour les vidéos de formation
Rédigez un contenu clair et concis décrivant les étapes des autorisations des utilisateurs. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour préparer votre base, garantissant l'exactitude de vos vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un "avatar AI" professionnel pour présenter efficacement votre contenu sur les autorisations des utilisateurs, assurant que vos tutoriels vidéo sont percutants.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et des éléments de branding
Générez une narration naturelle en utilisant la "génération de voix off" pour votre script. Incorporez l'identité de votre marque pour maintenir la cohérence à travers tous vos tutoriels sur les comptes utilisateurs.
4
Step 4
Exportez votre contenu pédagogique finalisé
Revoyez votre vidéo pour la précision dans l'explication des autorisations des utilisateurs. Enfin, utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour livrer votre formation dans le format souhaité pour votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des extraits de formation engageants

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour la formation sur les autorisations des utilisateurs, parfaits pour les communications internes de type social.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les autorisations des utilisateurs ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des tutoriels vidéo de haute qualité pour les autorisations des utilisateurs en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus de création de contenu de formation d'entreprise ou d'e-learning engageant pour les administrateurs et les nouveaux utilisateurs.

Quelles options de branding sont disponibles pour ces tutoriels vidéo ?

Avec HeyGen, vous pouvez maintenir une cohérence de marque dans vos tutoriels logiciels en incorporant votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation sur la gestion des utilisateurs s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Puis-je produire efficacement des vidéos explicatives pour les comptes utilisateurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles ?

Oui, HeyGen permet une production efficace de vidéos explicatives pour la configuration et la gestion des comptes utilisateurs et du contrôle d'accès basé sur les rôles grâce à des modèles personnalisables et une bibliothèque de médias robuste. Vous pouvez générer des tutoriels vidéo complets sans compétences complexes en production vidéo.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos de gestion des utilisateurs ?

HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres, rendant vos vidéos de formation sur la gestion des utilisateurs accessibles à un public mondial. Cela garantit une compréhension claire des autorisations des utilisateurs et de la configuration des comptes à travers différentes régions et langues.

