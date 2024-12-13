Créez des Vidéos de Programmes de Montée en Compétences : Améliorez les Compétences de Votre Équipe

Accélérez le Développement de la Main-d'œuvre et préparez votre équipe pour l'avenir. Générez des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Pour les dirigeants d'entreprise préoccupés par la perturbation de l'IA, créez une vidéo moderne et futuriste de 60 secondes démontrant comment le développement proactif de la main-d'œuvre peut atténuer les risques. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations clés et des statistiques, en assurant un style audio analytique et confiant pour souligner l'importance des efforts de requalification.
Exemple de Prompt 2
Comment pouvons-nous motiver les employés, comme les représentants du service client, à poursuivre de nouvelles carrières telles qu'analystes en cybersécurité ? Créez une vidéo motivationnelle dynamique de 30 secondes avec une bande sonore énergique, présentant des transitions rapides et des histoires de réussite. Employez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des messages puissants et encourageants sur la transformation de carrière grâce à la montée en compétences.
Exemple de Prompt 3
Simplifiez le message autour de l'adoption d'une approche axée sur les compétences pour les stratèges RH et les professionnels de la formation et du développement avec une vidéo explicative, soignée et informative de 75 secondes. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour démontrer visuellement les avantages de l'intégration de cette stratégie dans la stratégie RH, en maintenant un ton calme et persuasif tout au long.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Programmes de Montée en Compétences

Produisez rapidement des vidéos professionnelles de programmes de montée en compétences pour combler les lacunes en compétences et améliorer vos initiatives de Développement des Talents avec des plateformes alimentées par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou une scène vierge. Collez votre script pour définir le contenu principal de vos programmes de montée en compétences.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI et une Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs. La plateforme générera automatiquement des voix off naturelles à partir de votre script, assurant une diffusion de formation cohérente.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo uniques de votre marque en utilisant les contrôles de marque. Cela garantit que votre contenu de Développement de la Main-d'œuvre maintient une identité cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Programme
Finalisez votre vidéo, ajustez le format si nécessaire, et exportez-la dans le format souhaité. Déployez votre nouvelle vidéo de montée en compétences pour combler efficacement les lacunes en compétences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez la Formation sur des Compétences Complexes

Simplifiez les sujets complexes au sein des programmes de montée en compétences et de requalification en utilisant la vidéo AI, rendant les compétences complexes accessibles et améliorant l'apprentissage global de la main-d'œuvre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de programmes de montée en compétences pour le Développement de la Main-d'œuvre ?

HeyGen permet aux équipes de Développement de la Main-d'œuvre de créer rapidement des vidéos de programmes de montée en compétences en utilisant des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte en vidéo. Cela permet une production efficace de contenus de formation de haute qualité sans montage vidéo complexe.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme efficace alimentée par l'IA pour les initiatives de formation et de requalification ?

La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen rationalise la formation et la requalification en convertissant les scripts en vidéo avec génération de voix off, sous-titres et une large gamme de modèles et de scènes. Cela réduit considérablement le temps et les ressources de production.

Comment HeyGen soutient-il les équipes de Développement des Talents dans la réduction des lacunes en compétences avec une approche axée sur les compétences ?

HeyGen permet aux équipes de Développement des Talents de produire rapidement des programmes de montée en compétences ciblés qui répondent à des lacunes spécifiques en compétences. En exploitant les avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo, les organisations peuvent offrir un contenu de formation cohérent et évolutif adapté à une approche axée sur les compétences.

Les vidéos de programmes de montée en compétences créées avec HeyGen peuvent-elles être personnalisées avec des contrôles de marque spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques dans chaque vidéo de programme de montée en compétences. Cela garantit la cohérence de la marque dans tous vos supports de formation internes et externes.

