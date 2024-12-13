Créez des Vidéos de Formation à la Vente Incitative qui Boostent les Ventes

Concevez des vidéos de micro-apprentissage visuellement attrayantes pour améliorer les compétences de vente et la fidélisation des clients. Créez-les facilement avec des avatars AI.

583/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique et inspirante de 60 secondes pour les représentants commerciaux et les responsables de comptes, mettant en avant les avantages tangibles des vidéos de formation à la vente. Le récit doit se concentrer sur l'amélioration des vidéos de techniques de vente, avec un ton confiant et des visuels vibrants. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour transmettre les messages clés, rendant le contenu pertinent et mémorable pour les équipes de vente de première ligne cherchant à améliorer leurs performances.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de micro-apprentissage informative et amicale de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs du commerce électronique, illustrant des stratégies pratiques pour mettre en œuvre les "One Click Upsells" et "Order Bumps". Ce guide rapide doit présenter des visuels clairs et faciles à comprendre et un style audio chaleureux et accessible. Mettez en avant la facilité d'ajouter une narration professionnelle grâce à la capacité de "Voiceover generation" de HeyGen pour améliorer la rétention de l'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo élégante et éducative de 50 secondes pour les équipes marketing et les formateurs de produits, axée sur la création de vidéos de présentation de produits convaincantes qui améliorent l'activation des ventes. Ce contenu visuellement riche doit incorporer des graphiques engageants et une voix claire et autoritaire, garantissant l'accessibilité pour tous les apprenants. Mettez en avant la fonctionnalité "Subtitles/captions" de HeyGen pour garantir que les informations clés sur le produit sont efficacement transmises dans n'importe quel environnement de visionnage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Vente Incitative

Donnez à votre équipe de vente les moyens de convertir plus de prospects en clients fidèles en créant facilement des vidéos de formation à la vente incitative convaincantes qui stimulent l'engagement et améliorent les performances.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme de Templates & scenes professionnels conçus pour la formation. Utilisez des mises en page préconçues pour produire rapidement des modèles de vidéos de vente incitative percutants qui résonnent avec votre équipe.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec l'identité unique de votre marque. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour vous assurer que votre contenu de formation est non seulement informatif mais aussi visuellement attrayant et cohérent.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Transformez votre script en discours naturel avec la génération avancée de voix off. Communiquez clairement les techniques de vente incitative et ajoutez un appel à l'action convaincant pour guider efficacement vos représentants commerciaux.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation à la vente incitative et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, améliorant ainsi vos efforts globaux d'activation des ventes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez la Vente Incitative avec des Histoires de Réussite Client

.

Produisez des vidéos AI convaincantes mettant en avant des histoires de réussite client pour démontrer la proposition de valeur pour la vente incitative de produits et services.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la vente ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation à la vente en transformant des scripts en visuels dynamiques grâce à des avatars AI et une large gamme de modèles personnalisables. Cette fonctionnalité de texte à vidéo réduit considérablement le temps de production, rendant la création de contenu de haute qualité accessible.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour créer des vidéos de formation à la vente incitative ?

HeyGen excelle dans la génération de vidéos de formation à la vente incitative visuellement attrayantes qui présentent des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Vous pouvez facilement intégrer des présentations de produits et des appels à l'action clairs, garantissant que vos modèles de vidéos de vente incitative atteignent les résultats souhaités.

HeyGen peut-il soutenir la production de diverses vidéos de formation pour une organisation ?

Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer diverses vidéos de formation, y compris des vidéos d'intégration, des vidéos explicatives et des modules de micro-apprentissage. Ses outils de branding robustes vous permettent de maintenir une identité d'entreprise cohérente dans tout votre contenu de formation, des visuels aux sous-titres.

À quelle vitesse les équipes peuvent-elles générer du contenu d'activation des ventes avec HeyGen ?

Les équipes peuvent rapidement produire du contenu d'activation des ventes grâce à la fonctionnalité intuitive de glisser-déposer de HeyGen et à ses modèles de vidéos prêts à l'emploi. En exploitant les capacités de texte à vidéo, vous pouvez créer efficacement des vidéos de produits convaincantes et du contenu éducatif sans expérience approfondie en montage vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo