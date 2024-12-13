Créez facilement des vidéos de présentation UAT avec des outils AI
Engagez les intervenants et éduquez les utilisateurs finaux avec des vidéos UAT professionnelles, en gagnant du temps grâce à l'utilisation d'avatars AI pour des visuels captivants.
Créez une vidéo de présentation complète de 2 minutes sur l'UAT pour un public technique de testeurs et de chefs de projet, détaillant des 'scénarios de test' spécifiques et mettant l'accent sur les 'meilleures pratiques'. La vidéo doit utiliser les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour structurer l'information de manière logique, employant un style visuel informatif avec du texte à l'écran et des 'Sous-titres/captions' pour plus de clarté, garantissant que toutes les étapes critiques sont bien expliquées.
Développez une vidéo de mise à jour concise de 60 secondes destinée aux utilisateurs finaux et aux équipes produit, illustrant le succès récent de l'UAT ou la validation de nouvelles fonctionnalités avec des 'vidéos engageantes'. Cette présentation dynamique doit être rapidement générée à partir de 'Texte en vidéo à partir de script', présentant une esthétique moderne avec des transitions rapides et un audio entraînant pour transmettre l'information efficacement, 'gagnant du temps' dans les cycles de communication.
Concevez un clip promotionnel de 45 secondes pour les équipes marketing et les partenaires externes, mettant en avant le 'contenu professionnel' produit par les équipes UAT. La vidéo doit avoir un style visuel poli et adaptable, incorporant des visuels diversifiés de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et être optimisée grâce au 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour diverses plateformes afin d' 'Éduquer les utilisateurs finaux' de manière large et efficace.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans la formation des utilisateurs.
Améliorez l'engagement et la rétention dans la formation UAT, garantissant que les utilisateurs saisissent rapidement les nouvelles fonctionnalités du système.
Créez rapidement du contenu éducatif UAT.
Générez rapidement des vidéos de présentation UAT complètes pour éduquer les intervenants et les utilisateurs finaux sur les fonctionnalités du système.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos de présentation UAT ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et un puissant générateur de texte en vidéo gratuit, pour rationaliser votre processus UAT. Cela facilite la conversion rapide de script en vidéo, économisant ainsi considérablement du temps tout en produisant des vidéos professionnelles et engageantes pour vos intervenants.
Puis-je facilement créer des vidéos de présentation UAT sans expérience approfondie en montage vidéo avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen est conçu pour rendre la création de vidéos UAT accessible à tous. Notre plateforme intuitive et le Modèle de Vidéos de Présentation UAT vous permettent de générer des vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off automatisées, garantissant un contenu professionnel même sans compétences préalables en production vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos UAT éduquent efficacement les utilisateurs finaux et engagent les intervenants ?
HeyGen propose des avatars AI de haute qualité, des modèles personnalisables et un générateur de sous-titres AI précis pour garantir que vos vidéos UAT soient claires et percutantes. Ces outils vous aident à présenter des scénarios de test complexes dans un format facilement compréhensible, favorisant une meilleure compréhension et engagement parmi les utilisateurs finaux et les intervenants.
Comment HeyGen facilite-t-il la conversion de mes scénarios de test UAT ou scripts existants en contenu vidéo ?
HeyGen excelle dans la conversion de script en vidéo, vous permettant de transformer vos scénarios de test UAT détaillés directement en explications vidéo professionnelles. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère la vidéo avec des voix off et des sous-titres synchronisés, rendant le processus UAT plus efficace et engageant.