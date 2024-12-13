Créez des Vidéos de Dépannage avec des Guides Pilotés par l'AI

Créez sans effort des vidéos professionnelles de type tutoriel et dépannage qui améliorent le support client et la formation avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide vidéo étape par étape de 60 secondes expliquant comment résoudre un bug logiciel fréquemment rencontré pour les utilisateurs de logiciels quotidiens. Utilisez un style visuel professionnel et épuré avec des enregistrements d'écran clairs et une génération de voix off articulée pour garantir que la solution est livrée avec précision et clarté, minimisant la frustration des utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo vibrant de 30 secondes destiné aux consommateurs généraux, montrant comment réinitialiser rapidement un appareil domestique intelligent courant. Utilisez des coupes rapides dynamiques et des graphiques audacieux à l'écran, complétés par des sous-titres/captions automatiques, pour créer une vidéo de dépannage percutante et facilement compréhensible qui va droit au but.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide vidéo de 40 secondes piloté par l'AI pour les propriétaires de petites entreprises, les guidant à travers le processus de configuration d'une nouvelle imprimante réseau. Choisissez un style visuel moderne et informatif, en incorporant des visuels de type infographie et en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour présenter des étapes techniques complexes de manière accessible et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Dépannage

Transformez sans effort vos étapes de dépannage en guides vidéo clairs, engageants et professionnels en utilisant des outils pilotés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez par coller votre script de dépannage ou choisissez un modèle pour générer les scènes initiales de votre guide vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à vos instructions en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos étapes de dépannage avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Sous-titres
Générez une voix off professionnelle à partir de votre script et assurez l'accessibilité en ajoutant automatiquement des sous-titres à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Guide
Appliquez des contrôles de marque, passez en revue votre vidéo de dépannage complète, puis exportez-la dans le format et le ratio d'image souhaités.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Dépannage Technique Complexe

Transformez des problèmes techniques complexes en explications vidéo AI facilement compréhensibles, rendant le dépannage accessible et améliorant la compréhension des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de dépannage ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de dépannage en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez rapidement générer des guides vidéo pilotés par l'AI à partir d'un script, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

HeyGen peut-il aider à produire des guides vidéo étape par étape engageants ?

Oui, HeyGen est idéal pour produire des guides vidéo étape par étape engageants et des vidéos tutoriels. Utilisez des modèles préconstruits, un acteur vocal AI et un générateur de sous-titres AI pour fournir des instructions claires et professionnelles de manière efficace.

Quelles fonctionnalités avancées soutiennent la création de vidéos professionnelles avec HeyGen ?

HeyGen offre une suite d'outils AI conçus pour la création de vidéos professionnelles, y compris des avatars AI personnalisables, la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives et des tutoriels vidéo de haute qualité pour diverses applications comme le partage de connaissances internes ou le support client.

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité et l'accessibilité des vidéos de formation ?

HeyGen améliore la formation des nouveaux employés et la documentation technique grâce à sa plateforme de création vidéo polyvalente. Avec des capacités telles que les contrôles de marque, le support de bibliothèque multimédia et le redimensionnement du format d'image, HeyGen garantit que vos vidéos de formation sont à la fois visuellement cohérentes et accessibles sur toutes les plateformes.

