Créez des vidéos d'aperçu du triage instantanément avec AI

Accélérez l'intégration du personnel médical avec des avatars AI captivants, transformant votre contenu en vidéos de formation engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation AI complète de deux minutes ciblant la formation des membres du CERT, qui explique en détail les protocoles de triage avancés. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique avec des graphiques engageants et un avatar AI autoritaire, utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour délivrer des instructions précises et détaillées sur des scénarios complexes. L'audio doit maintenir un ton sérieux mais éducatif, garantissant que les informations critiques sont efficacement transmises aux intervenants d'urgence.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction percutante de 45 secondes pour les professionnels de l'éducation à la réponse aux catastrophes, illustrant comment adapter rapidement un modèle de vidéos d'aperçu du triage pour des situations urgentes. Cette demande nécessite un récit visuel rapide utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour mettre en avant une personnalisation rapide, soutenue par des sous-titres clairs et concis pour renforcer les informations critiques. L'audio doit être urgent mais informatif, en se concentrant sur l'efficacité et l'application immédiate.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce promotionnelle de 90 secondes démontrant comment les outils pilotés par AI peuvent considérablement simplifier le processus de création de vidéos d'aperçu du triage, destinée aux développeurs de contenu de formation dans les services de santé et d'urgence. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, mettant en avant des scènes personnalisables et des transitions fluides, complétées par des voix off réalistes des avatars AI de HeyGen. Cette vidéo doit transmettre la facilité et la puissance de l'AI pour produire des supports de formation de haute qualité et efficaces.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'aperçu du triage

Produisez rapidement des vidéos d'aperçu du triage percutantes pour la formation et l'éducation en utilisant des outils pilotés par AI.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez par choisir parmi une variété de 'Modèles de vidéos d'aperçu du triage' professionnels pour rapidement poser les bases de votre contenu en utilisant nos 'Modèles et scènes' robustes.
2
Step 2
Rédigez votre script
Saisissez votre script pédagogique, puis choisissez parmi nos divers 'Avatars AI' pour délivrer votre message avec une qualité réaliste en tant que 'Porte-parole AI'.
3
Step 3
Améliorez vos visuels
Incorporez des images et des clips pertinents de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' pour renforcer visuellement vos messages clés et créer des 'Scènes personnalisables'.
4
Step 4
Produisez et partagez
Examinez vos 'Vidéos de formation AI' complètes, puis finalisez votre création en utilisant le 'Redimensionnement d'aspect et les exportations' pour vous assurer qu'elle est prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez l'engagement et la rétention des connaissances en formation

Améliorez l'impact de vos vidéos d'aperçu du triage avec des outils pilotés par AI, garantissant un engagement plus élevé et une meilleure mémorisation des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen utilise des outils avancés pilotés par AI, y compris des avatars AI réalistes et des voix off vivantes, pour simplifier la création de vidéos de formation AI professionnelles à partir d'un simple script. Ce puissant générateur de texte en vidéo permet aux utilisateurs de produire efficacement du contenu pédagogique de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'aperçu du triage efficaces ?

Absolument, HeyGen fournit des outils pour créer des vidéos d'aperçu du triage percutantes, y compris des scènes personnalisables et un modèle de vidéos d'aperçu du triage, pour garantir une transmission claire et concise des informations. Vous pouvez même utiliser un porte-parole AI pour délivrer des messages critiques de manière professionnelle.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la portée des vidéos ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes telles qu'un générateur de sous-titres AI pour une meilleure accessibilité et la capacité de traduire des vidéos en plusieurs langues. Ces capacités garantissent que vos vidéos de formation et messages atteignent un public plus large et diversifié avec des voix off réalistes.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos en utilisant les outils pilotés par AI de HeyGen ?

Avec le générateur de texte en vidéo gratuit et les outils pilotés par AI de HeyGen, vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation de haute qualité. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar AI, et la plateforme générera votre vidéo efficacement.

