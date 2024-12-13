Créer des Vidéos de Formation sur la Politique de Voyage
Rationalisez la formation des employés sur les voyages et assurez des directives claires en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour tous les employés, axée sur les récentes mises à jour des `limites budgétaires` et des taux de `per diem` pour les voyages d'affaires. Le style visuel doit être épuré et axé sur l'infographie, avec une voix off entraînante et claire, facilement générée grâce à la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen pour garantir précision et cohérence.
Produisez une vidéo d'instruction de 30 secondes conçue spécifiquement pour les managers responsables des approbations de voyage, mettant l'accent sur les considérations critiques pour les `articles non remboursables` dans le cadre de la `politique de voyage` globale. Le style visuel et audio doit être calme et autoritaire, fournissant des conseils clairs délivrés avec précision grâce à la fonctionnalité de `Génération de voix off` de HeyGen.
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes pour tous les membres du personnel, offrant des conseils pratiques sur la manière de sécuriser des `billets d'avion` et des `hébergements` économiques en conformité avec les directives de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des visuels utiles et une voix optimiste, en utilisant les `Modèles & scènes` de HeyGen pour une production rapide et soignée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée et l'Efficacité de la Formation.
Générez rapidement des cours complets sur la politique de voyage pour éduquer une main-d'œuvre mondiale sur les directives et procédures de voyage essentielles.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour rendre la formation sur la politique de voyage dynamique et mémorable, conduisant à une meilleure compréhension et adhésion des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à clarifier les frais de déplacement et les politiques de remboursement pour les employés ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation claires sur la politique de voyage en utilisant des avatars AI et du texte en vidéo, détaillant les directives pour les frais de déplacement, le per diem et le remboursement afin d'assurer la compréhension des employés.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour établir rapidement des politiques de voyage claires pour l'entreprise ?
HeyGen simplifie le processus d'établissement des politiques de voyage en convertissant des scripts en vidéos engageantes avec génération de voix off et modèles personnalisables, garantissant que votre équipe saisit rapidement les directives essentielles.
HeyGen peut-il aider à expliquer les limitations budgétaires et les procédures de sécurité pour les voyages d'affaires ?
Absolument, la plateforme de HeyGen vous permet de produire des vidéos complètes qui communiquent efficacement les limitations budgétaires, les procédures de sécurité et d'autres aspects cruciaux des voyages d'affaires à vos employés.
HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos de formation sur la politique de voyage ?
Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de formation sur la politique de voyage, assurant un aspect cohérent et professionnel pour toutes les directives de voyage de l'entreprise.