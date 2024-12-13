créez des vidéos d'orientation de voyage instantanément avec l'AI

Créez des vidéos de voyage captivantes en utilisant des modèles et la génération de voix off alimentés par l'AI pour une touche professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'orientation professionnelle de 60 secondes pour les nouveaux employés d'entreprise sur le point de déménager dans une succursale à l'étranger. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et sophistiquée avec une musique de fond apaisante, fournissant des informations claires et concises. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer les informations de voyage cruciales de manière cohérente et autoritaire, en faisant une solution efficace de "créateur de vidéos de voyage AI".
Exemple de Prompt 2
Développez un briefing de sécurité urgent de 30 secondes pour les touristes d'aventure se préparant à une expédition d'alpinisme en haute altitude. Le style visuel doit être robuste et pratique, avec des prises de vue dramatiques de paysages et une voix off autoritaire soulignant les précautions critiques. Employez la "Génération de voix off" de HeyGen pour délivrer des instructions claires, assurant une expérience de "vidéo de voyage inoubliable" pour les participants.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide culturellement sensible de 50 secondes pour les visiteurs internationaux visitant des sites historiques anciens au Japon. Le style visuel doit être respectueux et informatif, incorporant une musique traditionnelle douce et un texte élégant à l'écran pour transmettre l'étiquette. Utilisez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs, en exploitant les "modèles de vidéos de voyage" pour maintenir un ton éducatif cohérent avec des "designs personnalisables".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'orientation de voyage

Créez facilement des vidéos d'orientation de voyage captivantes avec l'AI, en personnalisant chaque détail pour informer et enthousiasmer votre public sur leur prochaine aventure.

1
Step 1
Choisissez un modèle de vidéo de voyage
Sélectionnez parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos de voyage alimentés par l'AI pour lancer votre projet de vidéo d'orientation. Ces modèles fournissent une structure prête à l'emploi, facilitant le début de votre création.
2
Step 2
Ajoutez des visuels captivants et des avatars AI
Améliorez vos vidéos d'orientation de voyage en incorporant des photos et des clips vidéo pertinents de votre bibliothèque multimédia. Intégrez des avatars AI pour présenter l'information de manière dynamique, donnant vie à votre récit avec une touche personnalisée.
3
Step 3
Appliquez des voix off professionnelles et du branding
Générez des voix off au son naturel en utilisant notre génération de voix off avancée, ou ajoutez de la musique de fond pour créer l'ambiance. Utilisez les contrôles de branding pour intégrer votre logo personnalisé et vos couleurs de marque, assurant un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de voyage de haute qualité
Finalisez votre vidéo d'orientation de voyage et exportez des vidéos dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre vidéo captivante directement sur les réseaux sociaux ou intégrez-la sur votre site web pour atteindre efficacement votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des conseils de voyage captivants sur les réseaux sociaux

.

Créez et partagez rapidement des clips d'orientation de voyage courts et percutants et des conseils sur les plateformes sociales pour atteindre un large public et susciter l'anticipation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de voyage avec l'AI ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de voyage AI intuitif, vous permettant de créer des vidéos captivantes avec des avatars AI, des voix off dynamiques et des designs personnalisables pour des vidéos de voyage inoubliables.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de voyage pour une création rapide ?

Absolument, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos de voyage alimentés par l'AI et des designs personnalisables, vous permettant de créer des vidéos d'orientation de voyage et des histoires visuelles époustouflantes efficacement. Vous pouvez également personnaliser le texte, ajouter de la musique de fond et intégrer vos propres médias.

Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées dans mes vidéos de voyage avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes et de générer des voix off naturelles à partir de texte, donnant vie à vos vidéos de voyage avec une narration personnalisée et professionnelle.

Quel type de capacités d'édition HeyGen offre-t-il pour le contenu de voyage ?

En tant qu'éditeur vidéo complet, HeyGen vous permet d'ajouter facilement des photos et des clips vidéo, d'appliquer des animations et d'exporter vos vidéos de voyage finalisées en haute qualité, garantissant que votre contenu a un aspect professionnel.

