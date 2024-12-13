Créez des Vidéos de Promotion de Programmes de Formation qui Suscitent l'Engagement
Créez facilement des vidéos de formation engageantes. Transformez vos scripts en contenu professionnel de haute qualité grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les professionnels de la technologie, mettant en avant un nouveau programme de formation spécialisé. Cette production de vidéo de formation doit présenter des visuels propres et professionnels avec des éléments animés pédagogiques et un son clair, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière engageante sans avoir besoin d'un présentateur humain.
Produisez une vidéo de recrutement de 60 secondes pour les équipes RH d'entreprise, promouvant un programme de développement du leadership à venir. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et informatif avec une narration concise, soulignant la planification efficace de vos vidéos. Illustrez comment la génération de voix off de HeyGen peut fournir un son cohérent et de haute qualité à travers divers modules du programme.
Concevez une vidéo introductive de 30 secondes destinée aux apprenants en ligne, offrant un aperçu d'un nouveau cours 'comment faire'. Les visuels doivent être lumineux et conviviaux, ressemblant à une interface interactive, avec une narration claire et accessible. Assurez l'accessibilité et la compréhension en mettant en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques fournie par HeyGen, améliorant la qualité globale des vidéos de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargissez la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale.
Produisez sans effort des vidéos promotionnelles pour plus de cours, vous permettant d'atteindre et d'engager efficacement un public plus large d'apprenants dans le monde entier.
Améliorez l'Engagement des Programmes de Formation.
Utilisez l'IA pour créer du contenu promotionnel convaincant qui augmente considérablement l'engagement et améliore les taux de rétention pour vos programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes efficacement ?
La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI et des voix off, simplifiant considérablement la production de vos vidéos de formation.
HeyGen peut-il aider à planifier et produire des vidéos de formation animées ?
Oui, HeyGen vous permet de donner vie à votre vision créative pour des vidéos animées, offrant une variété d'avatars AI et de modèles pour vous aider à planifier et produire vos vidéos.
Comment HeyGen garantit-il une qualité audio et vidéo élevée pour le contenu de formation ?
HeyGen propose une génération avancée de voix off et inclut automatiquement des sous-titres et captions, garantissant une sortie audio et vidéo de haute qualité pour tout votre contenu de formation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de promotion de programmes de formation percutantes ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de promotion de programmes de formation directement à partir d'un script, en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour transmettre efficacement votre message.