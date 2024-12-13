Créez des Vidéos de Promotion de Programmes de Formation qui Suscitent l'Engagement

Créez facilement des vidéos de formation engageantes. Transformez vos scripts en contenu professionnel de haute qualité grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les professionnels de la technologie, mettant en avant un nouveau programme de formation spécialisé. Cette production de vidéo de formation doit présenter des visuels propres et professionnels avec des éléments animés pédagogiques et un son clair, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière engageante sans avoir besoin d'un présentateur humain.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement de 60 secondes pour les équipes RH d'entreprise, promouvant un programme de développement du leadership à venir. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et informatif avec une narration concise, soulignant la planification efficace de vos vidéos. Illustrez comment la génération de voix off de HeyGen peut fournir un son cohérent et de haute qualité à travers divers modules du programme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo introductive de 30 secondes destinée aux apprenants en ligne, offrant un aperçu d'un nouveau cours 'comment faire'. Les visuels doivent être lumineux et conviviaux, ressemblant à une interface interactive, avec une narration claire et accessible. Assurez l'accessibilité et la compréhension en mettant en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques fournie par HeyGen, améliorant la qualité globale des vidéos de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Promotion de Programmes de Formation

Créez efficacement des vidéos promotionnelles convaincantes pour vos programmes de formation, engageant votre audience avec des visuels professionnels et un message clair.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Développez un script concis et engageant qui met en avant les principaux avantages de votre programme de formation. Utilisez la fonctionnalité "conversion de texte en vidéo" pour transformer rapidement votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque ou message. Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque de stock ou téléchargez les vôtres pour illustrer les points clés et créer des vidéos de formation engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Améliorations
Personnalisez votre vidéo promotionnelle avec le style unique de votre marque. Appliquez des "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence et ajoutez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo peaufinée, "exportez"-la facilement dans le format et la qualité souhaités. Cette étape finale critique garantit que votre vidéo promotionnelle professionnelle et de haute qualité est prête à être partagée sur toutes les plateformes pour attirer plus de participants à votre programme de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes efficacement ?

La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI et des voix off, simplifiant considérablement la production de vos vidéos de formation.

HeyGen peut-il aider à planifier et produire des vidéos de formation animées ?

Oui, HeyGen vous permet de donner vie à votre vision créative pour des vidéos animées, offrant une variété d'avatars AI et de modèles pour vous aider à planifier et produire vos vidéos.

Comment HeyGen garantit-il une qualité audio et vidéo élevée pour le contenu de formation ?

HeyGen propose une génération avancée de voix off et inclut automatiquement des sous-titres et captions, garantissant une sortie audio et vidéo de haute qualité pour tout votre contenu de formation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de promotion de programmes de formation percutantes ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de promotion de programmes de formation directement à partir d'un script, en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour transmettre efficacement votre message.

