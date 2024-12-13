Créez des Vidéos de Sécurité pour Remorques avec l'AI en Quelques Minutes

Créez rapidement des vidéos de sécurité percutantes à partir de votre script en utilisant des avatars AI pour expliquer clairement les procédures et les réglementations.

501/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une bande-annonce promotionnelle captivante de 90 secondes destinée aux travailleurs de la construction et aux bricoleurs, mettant en lumière les dangers critiques d'un chargement et d'une sécurisation incorrects des remorques. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant des coupes dramatiques pour illustrer à la fois les erreurs courantes et les meilleures pratiques, avec les avatars AI de HeyGen donnant vie à des scénarios réalistes à partir de votre script texte-vidéo, garantissant un message percutant pour ceux qui créent une remorque.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer une vidéo rapide et percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public, en se concentrant sur un seul conseil vital de sécurité pour les remorques, tel que l'attelage correct. Cette pièce rapide nécessite des scènes visuellement percutantes et des superpositions de texte claires, garantissant une accessibilité maximale même lorsqu'elle est visionnée sans son, une tâche simplifiée par les sous-titres/captions automatiques de HeyGen et sa capacité de redimensionnement et d'exportation des formats pour ce créateur de remorques en ligne.
Exemple de Prompt 3
Un module de formation complet de 2 minutes est nécessaire pour les employés suivant une formation obligatoire de conformité à la sécurité, détaillant les réglementations spécifiques pour la sécurisation des charges surdimensionnées. Cette vidéo de remorque doit maintenir un style visuel professionnel, cohérent avec l'image de marque de l'entreprise, incorporant des diagrammes détaillés et des exemples réels directement issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et peut être facilement créée à partir d'un script texte-vidéo pour une éducation interne robuste.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour Remorques

Rationalisez la création de vidéos de sécurité essentielles pour les remorques et les véhicules lourds avec notre créateur de vidéos en ligne intuitif, garantissant conformité et communication claire.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Remorque
Commencez par choisir un modèle de remorque professionnel dans notre bibliothèque, conçu pour vous aider à créer rapidement des vidéos de sécurité efficaces en utilisant des modèles et des scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Sécurité
Personnalisez le modèle choisi en important vos messages de sécurité spécifiques, images ou séquences vidéo pour transmettre avec précision des instructions importantes avec notre éditeur vidéo en ligne.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté avec une génération de voix off de haute qualité pour vos instructions de sécurité et ajoutez facilement des sous-titres automatiques, garantissant que votre message est accessible à tous.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Sécurité Finale
Finalisez votre vidéo de remorque, passez en revue tous les éléments, et exportez-la dans le format et la résolution souhaités en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Distribuez du Contenu de Sécurité Engagé

.

Développez des vidéos de sécurité captivantes et des clips courts pour un partage facile sur diverses plateformes de communication et de médias sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo de remorque en ligne convaincante ?

HeyGen est un créateur de remorques AI qui vous permet de créer une remorque sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script ou de choisir parmi divers modèles de remorques, et l'éditeur vidéo en ligne intuitif de HeyGen gère les visuels complexes, le rendant accessible même sans compétences préalables en montage vidéo.

Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de la création d'une remorque avec HeyGen ?

Le créateur de remorques en ligne de HeyGen offre une personnalisation étendue, vous permettant d'importer vos propres séquences vidéo, d'ajouter des sous-titres et d'ajuster facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes comme les vidéos YouTube, les Reels IG ou TikTok. Cela garantit que votre remorque est parfaitement optimisée pour le partage.

HeyGen est-il adapté à la création de types spécifiques de contenu vidéo, tels que les vidéos de sécurité pour remorques ?

Oui, HeyGen est un créateur de remorques polyvalent, vous permettant de produire divers contenus, y compris des vidéos de sécurité critiques pour les remorques, des vidéos promotionnelles pour les lancements de marques ou des bandes-annonces de films captivantes. Ses capacités texte-vidéo et ses avatars AI rendent la création de contenu efficace et percutante.

HeyGen fonctionne-t-il comme un éditeur vidéo en ligne entièrement basé sur le navigateur pour les remorques ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de remorques en ligne basé sur le navigateur, fournissant tous les outils essentiels de montage vidéo directement dans votre navigateur web. Vous pouvez facilement découper des vidéos, couper des clips et affiner votre vidéo de remorque sans avoir besoin de télécharger un logiciel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo