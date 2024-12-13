Créez des Vidéos de Formation sur la Traçabilité Instantanément avec l'AI

Améliorez l'engagement d'apprentissage en traçabilité avec des vidéos alimentées par l'AI. Personnalisez des avatars AI pour présenter votre contenu et améliorer la rétention sans effort.

554/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels du secteur des dispositifs médicaux, soulignant l'importance cruciale de la traçabilité numérique des produits. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des infographies et des animations subtiles, avec une voix off claire et autoritaire. Cette vidéo démontrera comment des informations complexes peuvent être facilement transformées en contenu engageant grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes montrant comment les professionnels des RH et de la formation & développement peuvent considérablement augmenter la création de cours pour leurs programmes de traçabilité en utilisant HeyGen. Cette vidéo devrait adopter un style visuel pratique et orienté solution, avec des transitions rapides entre les scènes et du texte à l'écran soulignant les avantages clés, le tout narré avec une voix off AI de haute qualité générée directement à partir d'un script, démontrant la puissance des capacités de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction de 75 secondes conçue pour les chefs de projet et les ingénieurs, illustrant l'intégration efficace de la gestion des exigences avec des vidéos de traçabilité alimentées par l'AI. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, avec des instructions claires étape par étape et des graphiques professionnels. Cette vidéo pourrait utiliser la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour simplifier la création, garantissant un résultat de haute qualité et professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur la Traçabilité

Produisez facilement des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, pour la traçabilité numérique des produits et la gestion des exigences, améliorant la rétention et augmentant vos efforts de création de cours.

1
Step 1
Collez Votre Script de Traçabilité
Commencez par coller votre script de formation, en vous concentrant sur la traçabilité numérique des produits ou la gestion des exigences. La fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen transforme instantanément votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Cette capacité de HeyGen ajoute une touche humaine, rendant vos vidéos de traçabilité alimentées par l'AI plus accessibles et engageantes pour les apprenants.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Générez des voix off AI professionnelles dans divers styles et langues. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration claire et cohérente pour l'ensemble de votre vidéo de formation sur la traçabilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en l'exportant à l'aide de la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen. Partagez facilement votre vidéo de haute qualité sur les plateformes pour augmenter efficacement la création de cours et améliorer l'engagement d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention d'Apprentissage

.

Captivez les apprenants et assurez-vous que les informations critiques, telles que la gestion des exigences, sont retenues efficacement grâce à des vidéos de formation dynamiques générées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation sur la traçabilité alimentées par l'AI ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation sur la traçabilité engageantes en utilisant des avatars AI avancés et des voix off AI réalistes. Cette approche alimentée par l'AI simplifie la production de contenu de haute qualité pour un apprentissage crucial.

Quels sont les avantages pour les créateurs de formations en ligne et les professionnels des RH et de la formation & développement utilisant HeyGen pour la traçabilité ?

HeyGen permet aux créateurs de formations en ligne et aux professionnels des RH et de la formation & développement d'augmenter considérablement la rétention et d'améliorer l'engagement d'apprentissage. En utilisant HeyGen, vous pouvez efficacement augmenter la création de cours pour des sujets complexes comme la traçabilité numérique des produits et la gestion des exigences.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding pour mon contenu de traçabilité numérique des produits ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation robustes, vous permettant de personnaliser les avatars AI pour correspondre à l'identité de votre marque. Vous pouvez également intégrer les contrôles de branding de votre entreprise, garantissant que vos vidéos de traçabilité numérique des produits conservent une apparence cohérente et professionnelle.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation sur la traçabilité pour des industries réglementées comme les dispositifs médicaux ?

Absolument. HeyGen est une solution idéale pour développer des vidéos de formation sur la traçabilité claires et conformes pour des secteurs hautement réglementés tels que les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. Il aide à assurer une communication efficace des exigences critiques de gestion et des protocoles de traçabilité numérique des produits.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo