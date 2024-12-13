Créez des Vidéos Récapitulatives de Réunions d'Entreprise & Améliorez la Communication au Travail
Améliorez la communication au travail avec des vidéos récapitulatives d'événements engageantes, créées sans effort à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo récapitulative d'événement percutante de 45 secondes mettant en avant les moments les plus significatifs des récentes réunions virtuelles, ciblant les parties prenantes externes et les futurs employés. Adoptez une esthétique visuelle moderne et épurée mettant en valeur les principaux intervenants et statistiques, complétée par une musique de fond professionnelle et du texte à l'écran délivré par un avatar AI pour une présentation soignée et tournée vers l'avenir.
Produisez une vidéo récapitulative concise de 30 secondes à partir des enregistrements récents de réunions d'entreprise, spécialement conçue pour les employés qui ont manqué l'événement en direct ou qui ont besoin d'un rapide rafraîchissement, notamment dans un environnement de travail à distance et hybride. Cette vidéo doit présenter un style visuel informatif et amical avec des points clés et des graphiques faciles à comprendre, garantissant l'accessibilité grâce à des sous-titres générés automatiquement.
Imaginez créer une vidéo interne engageante de 60 secondes qui récapitule efficacement une réunion d'entreprise, visant à renforcer la culture d'entreprise parmi les équipes internes et les nouvelles recrues en transformant un script écrit en un récit visuel dynamique. Le style visuel et audio doit être créatif et illustratif, incorporant des éléments de marque de l'entreprise avec une musique de fond inspirante, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour donner vie au message sans montage intensif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Récapitulatives Engageantes à Partager.
Générez rapidement des vidéos récapitulatives captivantes de réunions d'entreprise et des extraits pour une communication interne facile et un partage plus large.
Améliorez l'Engagement pour les Communications Internes.
Utilisez l'AI pour renforcer l'engagement des employés et la rétention d'informations issues des discussions critiques des réunions d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos récapitulatives de réunions d'entreprise engageantes ?
HeyGen transforme les longs enregistrements de réunions d'entreprise en vidéos récapitulatives dynamiques d'événements en utilisant des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la création de vidéos et garantit que votre message est engageant pour la communication au travail et le partage sur les réseaux sociaux.
Quels types de vidéos HeyGen peut-il créer pour les entreprises ?
HeyGen répond à divers besoins de création vidéo, des vidéos marketing et de vente aux vidéos de témoignages et de profils d'employés. Utilisez les modèles, les contrôles de marque et la bibliothèque multimédia de HeyGen pour un contenu professionnel de haute qualité, engageant et percutant.
HeyGen peut-il transformer des enregistrements existants en vidéos soignées ?
Absolument, HeyGen peut prendre vos enregistrements de réunions d'entreprise ou d'autres vidéos préenregistrées et les améliorer avec des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off réaliste. Cela simplifie le processus de montage, rendant votre contenu plus accessible et engageant sur toutes les plateformes.
Comment HeyGen améliore-t-il la communication dans un environnement de travail à distance ?
Dans un environnement de travail à distance et hybride, HeyGen est un outil essentiel pour créer des récapitulatifs engageants de réunions virtuelles et des vidéos internes vitales. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI garantissent une communication claire et cohérente au travail, aidant les entreprises à délivrer de la valeur et de l'impact efficacement.