Créez des Vidéos Récapitulatives de Réunions d'Entreprise & Améliorez la Communication au Travail

Améliorez la communication au travail avec des vidéos récapitulatives d'événements engageantes, créées sans effort à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo récapitulative d'événement percutante de 45 secondes mettant en avant les moments les plus significatifs des récentes réunions virtuelles, ciblant les parties prenantes externes et les futurs employés. Adoptez une esthétique visuelle moderne et épurée mettant en valeur les principaux intervenants et statistiques, complétée par une musique de fond professionnelle et du texte à l'écran délivré par un avatar AI pour une présentation soignée et tournée vers l'avenir.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative concise de 30 secondes à partir des enregistrements récents de réunions d'entreprise, spécialement conçue pour les employés qui ont manqué l'événement en direct ou qui ont besoin d'un rapide rafraîchissement, notamment dans un environnement de travail à distance et hybride. Cette vidéo doit présenter un style visuel informatif et amical avec des points clés et des graphiques faciles à comprendre, garantissant l'accessibilité grâce à des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une vidéo interne engageante de 60 secondes qui récapitule efficacement une réunion d'entreprise, visant à renforcer la culture d'entreprise parmi les équipes internes et les nouvelles recrues en transformant un script écrit en un récit visuel dynamique. Le style visuel et audio doit être créatif et illustratif, incorporant des éléments de marque de l'entreprise avec une musique de fond inspirante, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour donner vie au message sans montage intensif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Récapitulatives de Réunions d'Entreprise

Transformez vos enregistrements de réunions d'entreprise en vidéos récapitulatives dynamiques et engageantes pour améliorer la communication interne et garder votre équipe informée et connectée.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger vos enregistrements de réunions d'entreprise existants ou collez un script dans HeyGen. Profitez de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer des visuels supplémentaires.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter les points clés. Cela ajoute une touche professionnelle et engageante à votre récapitulatif.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Personnalisations
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les messages clés, garantissant que votre vidéo récapitulative est percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo récapitulative d'événement et exportez-la en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen, la rendant prête pour divers canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez à Travers des Récapitulatifs Dynamiques de Réunions d'Entreprise

Créez des récapitulatifs de réunions d'entreprise motivants qui inspirent les employés et transmettent clairement la vision du leadership et les points clés à retenir.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos récapitulatives de réunions d'entreprise engageantes ?

HeyGen transforme les longs enregistrements de réunions d'entreprise en vidéos récapitulatives dynamiques d'événements en utilisant des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la création de vidéos et garantit que votre message est engageant pour la communication au travail et le partage sur les réseaux sociaux.

Quels types de vidéos HeyGen peut-il créer pour les entreprises ?

HeyGen répond à divers besoins de création vidéo, des vidéos marketing et de vente aux vidéos de témoignages et de profils d'employés. Utilisez les modèles, les contrôles de marque et la bibliothèque multimédia de HeyGen pour un contenu professionnel de haute qualité, engageant et percutant.

HeyGen peut-il transformer des enregistrements existants en vidéos soignées ?

Absolument, HeyGen peut prendre vos enregistrements de réunions d'entreprise ou d'autres vidéos préenregistrées et les améliorer avec des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off réaliste. Cela simplifie le processus de montage, rendant votre contenu plus accessible et engageant sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen améliore-t-il la communication dans un environnement de travail à distance ?

Dans un environnement de travail à distance et hybride, HeyGen est un outil essentiel pour créer des récapitulatifs engageants de réunions virtuelles et des vidéos internes vitales. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI garantissent une communication claire et cohérente au travail, aidant les entreprises à délivrer de la valeur et de l'impact efficacement.

