Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de visite guidée de site web de 2 minutes expliquant l'interface utilisateur/expérience utilisateur intuitive pour gérer des itinéraires de visite personnalisés. Cette vidéo doit comporter des enregistrements d'écran dynamiques mélangés à des graphiques clairs, une musique de fond entraînante et un avatar IA engageant pour démontrer les fonctionnalités, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et les avatars IA pour une présentation visuellement attrayante aux administrateurs de site web.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'orientation d'une minute pour les opérateurs touristiques expérimentés, axée sur les techniques de production professionnelle pour standardiser les modules de formation. Le style visuel doit être soigné, avec des démonstrations pratiques de 'modifications' de contenu existant, accompagné d'un ton professionnel. Cela peut être réalisé en utilisant l'éditeur de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour produire un contenu de haute qualité, réexportable dans divers formats d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 45 secondes détaillant des points de procédure complexes pour le personnel de support technique sur un nouveau système de réservation, visant à créer efficacement une documentation vidéo et un partage intelligent. La vidéo doit utiliser des visuels concis animés avec des superpositions de texte claires et une voix off informative générée par l'IA, en tirant parti des capacités de génération de voix off et de sous-titres/légendes de HeyGen pour la clarté et l'accessibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos d'orientation pour guides touristiques

Produisez sans effort des vidéos d'orientation engageantes et informatives pour les guides touristiques et les visiteurs, augmentant l'engagement et assurant une expérience fluide avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Créez votre script et contenu
Commencez par définir les informations clés et le récit de votre vidéo d'orientation. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer instantanément des brouillons vidéo initiaux à partir de votre contenu écrit, couvrant des détails essentiels comme les destinations ou les consignes de sécurité. Cela simplifie le processus de script de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez des visuels et avatars engageants
Renforcez votre message avec des visuels captivants. Sélectionnez dans une bibliothèque d'avatars IA pour représenter votre guide touristique ou présentateur, et explorez divers modèles pour créer le décor parfait pour votre destination ou installation, rendant la vidéo visuellement attrayante.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles et des améliorations
Élevez la qualité de votre vidéo avec une narration claire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un audio naturel dans plusieurs langues. Affinez davantage votre vidéo avec des sous-titres et tirez parti de la bibliothèque de médias intégrée pour des séquences supplémentaires ou de la musique de fond, en veillant à appliquer des techniques de production professionnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo d'orientation
Une fois votre vidéo d'orientation peaufinée et prête, utilisez les capacités de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect de HeyGen pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez votre nouvelle vidéo explicative pour simplifier l'onboarding des guides touristiques ou des nouveaux utilisateurs et augmenter considérablement l'engagement des utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la documentation et les explications

.

Utilisez la vidéo IA pour simplifier les procédures opérationnelles complexes et les spécificités des destinations, créant une documentation vidéo claire et engageante pour vos guides touristiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation professionnelles ?

HeyGen utilise sa plateforme d'IA générative pour automatiser la production de vidéos d'orientation visuellement attrayantes. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars IA de HeyGen ainsi que les capacités de texte à vidéo produiront rapidement un contenu professionnel, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un choix idéal pour la documentation vidéo générée par l'IA ?

HeyGen offre une plateforme intégrée avec des fonctionnalités techniques robustes pour une documentation vidéo générée par l'IA efficace. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos complètes avec des voix off générées par l'IA et des sous-titres automatiques, en utilisant l'éditeur intuitif pour affiner rapidement votre contenu.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des utilisateurs pour les vidéos de visite guidée de site web ?

Absolument, HeyGen est conçu pour améliorer l'engagement des utilisateurs grâce à des vidéos de visite guidée de site web visuellement attrayantes. Utilisez des avatars IA, divers modèles et contrôles de marque pour créer des vidéos de démonstration de fonctionnalités dynamiques et professionnelles qui captent l'attention.

HeyGen simplifie-t-il le processus de montage et de script vidéo ?

HeyGen simplifie considérablement le script de votre vidéo et les modifications grâce à son éditeur convivial et à sa puissante fonctionnalité de texte à vidéo. Convertissez facilement le texte en contenu vidéo soigné et apportez des ajustements rapides aux visuels et aux voix off générées par l'IA, garantissant un flux de travail fluide et efficace.

