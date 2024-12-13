Créez des Vidéos de Sécurité des Outils avec la Puissance de l'AI

Transformez la sécurité de votre lieu de travail avec des outils vidéo AI. Créez facilement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles et des scènes personnalisables.

422/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de sécurité au travail de 60 secondes, ciblée pour les techniciens expérimentés ayant besoin d'un rappel sur les procédures de sécurité appropriées pour les équipements spécialisés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation professionnelle, directe et légèrement sérieuse des meilleures pratiques, garantissant un message cohérent et crédible.
Exemple de Prompt 2
Pour tous les employés opérant des machines, réalisez une vidéo de formation de 30 secondes engageante qui met en avant les points de contrôle de sécurité clés pour une utilisation correcte des outils. Le style visuel doit être rapide et dynamique avec des textes en surbrillance à l'écran, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer l'audio motivant mais informatif.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une courte vidéo de sécurité de 40 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, démontrant la manipulation de base des outils courants d'atelier. Cette vidéo pratique et conviviale pour le bricolage utilisera la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu instructif, facilitant la création de formations percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité des Outils

Produisez facilement des vidéos de sécurité des outils professionnelles et engageantes avec l'AI, simplifiant votre formation en milieu de travail et assurant la conformité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez un script clair et concis décrivant les procédures de sécurité pour vos outils. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement votre script de formation en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour transmettre efficacement vos messages de sécurité. Ces présentateurs AI engageront vos employés dans vos vidéos de sécurité au travail.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Ajoutez des éléments interactifs, tels que des quiz ou des informations cliquables, pour augmenter l'engagement et la rétention. Utilisez les outils d'édition de HeyGen pour affiner vos vidéos de sécurité au travail avec des éléments de marque.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Exportez vos vidéos de sécurité des outils complétées dans divers formats, y compris SCORM, pour une intégration LMS transparente. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés sont facilement partageables et traçables.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendez la Portée de la Formation à la Sécurité à l'Échelle Mondiale

.

Produisez de nombreuses vidéos de formation à la sécurité et traduisez-les pour atteindre efficacement une main-d'œuvre diversifiée et mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des présentateurs AI et une interface conviviale, pour simplifier le processus de création de vidéos de formation à la sécurité professionnelles rapidement et efficacement. Cela permet un développement rapide de contenus d'apprentissage visuels engageants pour vos employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de sécurité au travail efficaces ?

HeyGen propose des outils d'édition complets, des modèles de vidéo personnalisables, et la capacité de générer des voix off et des sous-titres, garantissant que vos vidéos de sécurité au travail soient claires, engageantes et accessibles. Vous pouvez facilement intégrer des procédures de sécurité appropriées et des meilleures pratiques dans votre formation.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité diversifiées pour différents scénarios ?

Oui, la plateforme flexible de HeyGen vous permet de produire divers types de vidéos de sécurité, des courtes vidéos de sécurité pour des mises à jour rapides aux modules de formation à la conformité détaillés. Avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, vous pouvez créer un contenu cohérent et professionnel pour toutes vos vidéos de formation des employés.

Comment les entreprises peuvent-elles assurer l'engagement des employés avec les formations générées par HeyGen ?

HeyGen soutient l'apprentissage visuel engageant grâce à ses présentateurs AI professionnels, ses éléments interactifs et ses outils d'édition robustes, qui peuvent inclure des contrôles de marque. Cela aide à créer des vidéos de formation captivantes qui attirent l'attention et améliorent la compréhension des informations de sécurité essentielles pour renforcer l'engagement des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo