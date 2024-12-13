Créer des Vidéos de Formation à l'Adoption d'Outils avec l'AI
Accélérez l'adoption des outils numériques. Transformez des scripts en vidéos engageantes grâce aux puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une difficulté courante rencontrée par les utilisateurs avec une fonctionnalité logicielle particulière. Créez un tutoriel vidéo détaillé de 60 secondes démontrant une solution étape par étape, spécifiquement pour les utilisateurs existants cherchant une connaissance approfondie. Le style visuel doit être clair et précis, utilisant des enregistrements d'écran pour mettre en évidence les actions critiques, avec une voix off professionnelle générée à partir d'un script. Cette vidéo de formation servira de guide précieux juste-à-temps.
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux nouveaux clients, montrant comment accéder facilement aux ressources d'auto-assistance au sein de votre produit. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible avec un texte vibrant à l'écran et une voix off apaisante, garantissant une accessibilité totale avec des sous-titres/captions automatiques. Cette pièce éducative pour les clients vise à les autonomiser pour qu'ils trouvent des réponses de manière indépendante.
Concevez une mise à jour de 50 secondes d'un module de formation existant pour les équipes à distance, en vous concentrant sur le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel et audio doit être professionnel mais dynamique, utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque, accompagné d'une voix off nette. Cette vidéo de formation à l'adoption d'outils garantit que tous les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement, reçoivent des informations cohérentes et à jour.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Contenu de Formation.
Produisez sans effort un grand volume de vidéos de formation, élargissant votre portée à un public mondial pour une adoption efficace des outils numériques.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les nouveaux outils.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour développer des tutoriels vidéo ?
HeyGen vous permet de simplifier votre processus créatif pour les tutoriels vidéo en transformant des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire du contenu éducatif engageant et des guides interactifs sans avoir besoin d'équipements de tournage complexes.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation efficaces pour l'adoption d'outils pour mon équipe ?
Absolument ! HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos de formation percutantes pour l'adoption d'outils. Utilisez des modèles personnalisables, des voix off AI et la génération de sous-titres pour fournir des conseils clairs et cohérents juste-à-temps et des ressources d'auto-assistance pour l'adoption d'outils numériques.
Qu'est-ce qui rend la création de vidéos AI avec HeyGen un choix supérieur pour l'éducation des clients ?
HeyGen offre une solution hautement efficace et évolutive pour l'éducation des clients grâce à la création de vidéos AI. Notre plateforme vous permet de générer du contenu vidéo professionnel à partir de scripts textuels, avec des avatars AI personnalisables et des contrôles de marque, garantissant des tutoriels vidéo cohérents dans tous vos supports.
HeyGen prend-il en charge l'intégration de kits de marque pour un contenu vidéo cohérent ?
Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'intégration de kits de marque pour garantir que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des logos, des couleurs et des polices personnalisés en utilisant nos contrôles de marque et des modèles personnalisables, maintenant un aspect professionnel et cohérent pour vos vidéos de formation et guides interactifs.