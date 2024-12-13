Créer des Vidéos de Formation à l'Adoption d'Outils avec l'AI

Accélérez l'adoption des outils numériques. Transformez des scripts en vidéos engageantes grâce aux puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.

421/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une difficulté courante rencontrée par les utilisateurs avec une fonctionnalité logicielle particulière. Créez un tutoriel vidéo détaillé de 60 secondes démontrant une solution étape par étape, spécifiquement pour les utilisateurs existants cherchant une connaissance approfondie. Le style visuel doit être clair et précis, utilisant des enregistrements d'écran pour mettre en évidence les actions critiques, avec une voix off professionnelle générée à partir d'un script. Cette vidéo de formation servira de guide précieux juste-à-temps.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux nouveaux clients, montrant comment accéder facilement aux ressources d'auto-assistance au sein de votre produit. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible avec un texte vibrant à l'écran et une voix off apaisante, garantissant une accessibilité totale avec des sous-titres/captions automatiques. Cette pièce éducative pour les clients vise à les autonomiser pour qu'ils trouvent des réponses de manière indépendante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une mise à jour de 50 secondes d'un module de formation existant pour les équipes à distance, en vous concentrant sur le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel et audio doit être professionnel mais dynamique, utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque, accompagné d'une voix off nette. Cette vidéo de formation à l'adoption d'outils garantit que tous les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement, reçoivent des informations cohérentes et à jour.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation à l'Adoption d'Outils

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et informatives qui favorisent l'adoption des outils numériques grâce à la création vidéo alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez votre narration ou collez du contenu existant directement dans HeyGen. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre texte en contenu de formation dynamique pour l'adoption d'outils.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Modèles
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles personnalisables pour représenter visuellement votre contenu de formation. Cela rend vos guides d'adoption d'outils numériques plus engageants et professionnels.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et les Sous-titres
Intégrez l'identité de votre marque avec les contrôles de marque (logo, couleurs). Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience en ajoutant des sous-titres/captions précis pour une meilleure éducation des clients.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec le redimensionnement du format d'image et les exports pour s'adapter à n'importe quelle plateforme. Produisez des ressources d'auto-assistance de haute qualité pour votre équipe ou vos clients, prêtes à être distribuées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes

.

Transformez les fonctionnalités d'outils complexes en tutoriels vidéo faciles à comprendre, simplifiant les sujets complexes pour une adoption plus rapide et plus efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour développer des tutoriels vidéo ?

HeyGen vous permet de simplifier votre processus créatif pour les tutoriels vidéo en transformant des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire du contenu éducatif engageant et des guides interactifs sans avoir besoin d'équipements de tournage complexes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation efficaces pour l'adoption d'outils pour mon équipe ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos de formation percutantes pour l'adoption d'outils. Utilisez des modèles personnalisables, des voix off AI et la génération de sous-titres pour fournir des conseils clairs et cohérents juste-à-temps et des ressources d'auto-assistance pour l'adoption d'outils numériques.

Qu'est-ce qui rend la création de vidéos AI avec HeyGen un choix supérieur pour l'éducation des clients ?

HeyGen offre une solution hautement efficace et évolutive pour l'éducation des clients grâce à la création de vidéos AI. Notre plateforme vous permet de générer du contenu vidéo professionnel à partir de scripts textuels, avec des avatars AI personnalisables et des contrôles de marque, garantissant des tutoriels vidéo cohérents dans tous vos supports.

HeyGen prend-il en charge l'intégration de kits de marque pour un contenu vidéo cohérent ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'intégration de kits de marque pour garantir que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des logos, des couleurs et des polices personnalisés en utilisant nos contrôles de marque et des modèles personnalisables, maintenant un aspect professionnel et cohérent pour vos vidéos de formation et guides interactifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo