Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'intégration de kits de marque pour garantir que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des logos, des couleurs et des polices personnalisés en utilisant nos contrôles de marque et des modèles personnalisables, maintenant un aspect professionnel et cohérent pour vos vidéos de formation et guides interactifs.