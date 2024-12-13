Créez des Vidéos de Formation sur le Ton de Voix avec la Vitesse de l'AI
Améliorez la communication de marque cohérente et accélérez la Formation à l'Identité de Marque pour les marketeurs en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'instruction dynamique de 45 secondes pour les marketeurs, illustrant comment maintenir un ton de voix cohérent dans tous les efforts de création de contenu. Les visuels doivent être lumineux et illustratifs, complétés par une voix AI amicale et entraînante, facilement générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Développez une vidéo de formation sur l'identité de marque de 90 secondes pour l'intégration des nouvelles équipes de vente, démontrant des stratégies de communication efficaces dans un ton cohérent. La vidéo doit présenter des visuels réalistes basés sur des scénarios et un ton confiant et persuasif, facilement réalisable en convertissant un script détaillé en vidéo à l'aide de la capacité de texte à vidéo de HeyGen.
Concevez un module eLearning concis de 30 secondes axé sur la création de vidéos de formation sur le ton de voix dans le cadre d'une stratégie de contenu plus large. Adoptez une approche visuelle de type infographie avec une narration calme et éducative, assurant l'accessibilité grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez à Grande Échelle des Cours de Formation.
Développez et déployez facilement des cours de formation étendus pour éduquer un public plus large sur le ton de voix et les lignes directrices de la marque.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour produire un contenu de formation captivant qui augmente significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour la communication de marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur le ton de voix ?
HeyGen permet la création rapide de vidéos de formation engageantes sur le ton de voix en utilisant des Avatars AI et des voix AI. Cette approche pilotée par l'AI assure une communication de marque cohérente dans tout votre contenu de formation, rendant la production vidéo plus rapide et plus efficace.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la Formation à l'Identité de Marque ou l'intégration des ventes ?
HeyGen permet aux équipes RH et aux marketeurs de produire rapidement des vidéos de Formation à l'Identité de Marque et d'Intégration des Équipes de Vente. Cela conduit à une communication de marque cohérente et à des expériences d'eLearning améliorées pour les nouveaux employés et les collaborateurs.
Comment HeyGen assure-t-il une communication de marque cohérente dans sa création de contenu ?
HeyGen utilise des Avatars AI personnalisables et une large gamme de voix AI pour maintenir une communication de marque cohérente. Les utilisateurs peuvent également intégrer leurs lignes directrices de marque et logos, garantissant que toute création de contenu s'aligne avec le ton de voix souhaité.
HeyGen peut-il accélérer la production de vidéos de formation de haute qualité ?
Oui, HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de formation professionnelles. Ses capacités de texte à vidéo, combinées à une bibliothèque de modèles, rationalisent votre stratégie de contenu et réduisent la vitesse globale de production vidéo.