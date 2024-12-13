Créez facilement des vidéos de formation au suivi du temps
Simplifiez le suivi du temps pour votre équipe. Créez rapidement des vidéos de formation claires en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Développez un tutoriel détaillé de deux minutes pour les chefs de projet et les responsables d'équipe, illustrant comment gérer efficacement les utilisateurs et examiner les feuilles de temps pour la responsabilité de l'équipe. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel axé sur les infographies avec des visualisations de données, mettant en scène un avatar AI délivrant une narration autoritaire mais encourageante pour transmettre les meilleures pratiques.
Concevez une vidéo didactique complète de 90 secondes pour les professionnels de la comptabilité et des finances, démontrant l'intégration fluide de QuickBooks pour les processus de dépenses et de facturation. Le style visuel et audio doit être décontracté et informatif, présentant des interactions étape par étape avec l'interface, avec le script mis en vie grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez un guide engageant de 45 secondes destiné aux employés à distance et au personnel de terrain, mettant en avant la facilité et les avantages du suivi mobile pour mettre à jour l'avancement des projets en déplacement. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et optimiste, affichant l'utilisation de l'application sur divers appareils mobiles, accompagnée d'une musique de fond énergique et des sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité dans divers environnements de visionnage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la portée du contenu de formation.
Produisez efficacement plus de tutoriels et cours de suivi du temps, atteignant un public plus large avec une instruction vidéo cohérente et de haute qualité.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Augmentez significativement l'engagement et la rétention dans les vidéos de formation au suivi du temps en utilisant des avatars AI pour garder les apprenants concentrés et améliorer la compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au suivi du temps ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles sur le suivi du temps en utilisant des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement expliquer comment suivre le temps efficacement pour votre équipe ou vos clients, réduisant ainsi considérablement le temps de production.
HeyGen prend-il en charge l'explication des processus techniques pour les systèmes de suivi du temps ?
Absolument. HeyGen peut générer des tutoriels clairs qui expliquent des processus techniques comme l'utilisation des extensions de navigateur pour le suivi du temps, la gestion des feuilles de temps ou l'intégration avec des plateformes telles que QuickBooks. Utilisez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour détailler chaque étape efficacement.
Quelles options de branding sont disponibles pour mes vidéos de formation HeyGen ?
Avec HeyGen, vous avez un contrôle total sur la présence de votre marque dans les vidéos de formation. Appliquez facilement le logo et les couleurs de votre entreprise pour garantir que tous vos tutoriels et rapports maintiennent une apparence professionnelle et cohérente.
Comment HeyGen rend-il les tutoriels de suivi du temps accessibles et engageants ?
HeyGen améliore l'engagement et l'accessibilité de vos tutoriels de suivi du temps grâce à la génération automatique de voix off et à des sous-titres complets. Cela garantit que votre contenu de formation sur des sujets comme le suivi mobile ou l'avancement des projets est clair et compris par tous les membres de l'équipe.