Créez des Vidéos de Formation pour le Système de Gestion des Tickets Instantanément

Améliorez le service client et simplifiez la formation en ligne avec des tutoriels vidéo clairs rendus simples par des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes présentant les avantages d'un système de gestion des tickets orienté client et de ses notifications automatisées pour les clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible avec des avatars AI engageants pour expliquer des flux de travail complexes. Le public principal est constitué de clients potentiels évaluant des solutions de support. Les avatars AI de HeyGen narreront le processus, complété par du texte à l'écran utilisant des sous-titres pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation complet de 2 minutes démontrant les meilleures pratiques pour suivre et gérer les tickets et ajouter les informations nécessaires dans un système de gestion des tickets complexe. L'approche visuelle doit être très détaillée, utilisant des enregistrements d'écran entrecoupés de graphiques explicatifs. Le public cible est constitué de responsables de support expérimentés et d'administrateurs. Cette vidéo bénéficiera de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour améliorer les explications visuelles et utiliser une génération de voix off précise pour articuler les opérations nuancées du système.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes mettant en avant les capacités d'intégration et d'automatisation transparentes d'une nouvelle mise à jour du système de gestion des tickets. Ce clip doit présenter un style visuel moderne et rapide avec des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante. Son but est d'enthousiasmer les utilisateurs existants à propos des nouvelles fonctionnalités. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, vous pouvez rapidement établir un look soigné, tandis que le redimensionnement et les exportations au format d'aspect garantiront une optimisation pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour le Système de Gestion des Tickets

Rationalisez votre support client et vos processus internes en produisant facilement des tutoriels vidéo professionnels pour votre système de gestion des tickets.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo de Formation
Commencez par définir les principales fonctionnalités de votre système de gestion des tickets. Rédigez un script complet pour vos vidéos de formation, en veillant à la clarté et à la concision, prêt pour la conversion en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités de votre système de gestion des tickets. Un avatar AI offre un visage cohérent et engageant pour vos tutoriels vidéo, améliorant la rétention des spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez le Branding et la Narration
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que votre contenu de formation est conforme aux normes de votre service client. Rédigez une narration claire pour guider les utilisateurs.
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres pour une accessibilité et une compréhension améliorées. Exportez votre vidéo de formation complète pour le système de gestion des tickets, prête à être distribuée à votre équipe ou à vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Vidéos Tutoriels Engagantes

Transformez sans effort des flux de travail de support complexes en vidéos tutoriels claires, concises et engageantes pour un apprentissage instantané et un service client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour le système de gestion des tickets ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation engageantes pour votre système de gestion des tickets en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le processus de développement de tutoriels vidéo complets pour vos équipes de service client.

HeyGen peut-il aider à démontrer des fonctionnalités spécifiques du système de gestion des tickets comme les formulaires de soumission de tickets ?

Absolument. Les capacités de HeyGen vous permettent de produire des tutoriels vidéo clairs qui mettent en avant des fonctions spécifiques, telles que le remplissage de formulaires de soumission de tickets ou la compréhension des notifications automatisées dans votre système de support orienté client.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation en ligne ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos de formation en ligne. Cela garantit un aspect professionnel et cohérent à travers tous vos tutoriels vidéo pour le suivi et la gestion des tickets.

À quelle vitesse puis-je produire plusieurs tutoriels vidéo pour mon système de gestion des tickets avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer rapidement diverses vidéos de formation en utilisant des modèles et des options de scène, couplés à une génération de voix off efficace. Cela accélère la production de tutoriels vidéo, facilitant ainsi la fourniture des informations nécessaires à votre équipe de service client.

