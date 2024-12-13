Créez facilement des vidéos de formation sur la priorisation des tickets

Améliorez l'efficacité de votre équipe de support et la conformité au SLA en créant des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation détaillé de 90 secondes pour les professionnels expérimentés du help desk, présentant la matrice d'impact et d'urgence des incidents à travers des infographies professionnelles et une voix calme et autoritaire, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour un contenu structuré, et en assurant la lisibilité avec des sous-titres/légendes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo analytique de 2 minutes ciblant les managers d'équipe de support et les responsables IT, présentant comment les outils AI pour la priorisation des tickets, alimentés par l'apprentissage automatique, peuvent transformer les opérations. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et axé sur la technologie avec des transitions dynamiques, produite efficacement en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et soutenue par sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour tout le personnel de support, démontrant les meilleures pratiques essentielles de gestion des tickets pour améliorer le temps de réponse, livrée dans un style visuel rapide et tutoriel avec une musique entraînante. Utilisez les sous-titres/légendes de HeyGen pour l'accessibilité et le redimensionnement & l'exportation des formats pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation sur la priorisation des tickets

Développez des vidéos de formation engageantes et efficaces pour enseigner à votre équipe comment prioriser avec précision les tickets de support grâce à la puissance de l'AI.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Développez un script complet pour votre formation à la priorisation des tickets. La fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen transforme efficacement votre contenu écrit en visuels dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et votre scène
Choisissez un Avatar AI pour être votre présentateur, améliorant l'engagement. Personnalisez les scènes et les modèles pour articuler visuellement les nuances de la priorisation des tickets.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des sous-titres
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire un audio clair dans plusieurs langues. Les sous-titres auto-générés garantissent en outre que vos vidéos de formation sont entièrement accessibles.
4
Step 4
Exportez et partagez vos vidéos
Finalisez votre contenu de formation professionnel. Exportez vos vidéos de haute qualité dans des ratios d'aspect optimaux, prêtes pour un déploiement immédiat dans votre formation d'équipe de support.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les concepts complexes

Transformez des méthodologies de priorisation des tickets complexes en vidéos de formation claires et digestes, garantissant une compréhension rapide et une application cohérente par tous les membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la priorisation des tickets ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation dynamiques pour la priorisation des tickets en utilisant des outils AI avancés. Nos Avatars AI et Acteurs Vocaux AI fournissent un contenu professionnel et engageant qui clarifie les concepts complexes pour votre équipe de support. Cela garantit une compréhension cohérente de la manière de prioriser efficacement les tickets.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer un contenu de formation professionnel sur la gestion des tickets ?

HeyGen propose des capacités AI robustes, y compris la génération de texte-à-vidéo, des voix off multilingues et des sous-titres auto-générés. Ces fonctionnalités permettent le développement rapide de contenu de formation professionnel pour une gestion complète des tickets, garantissant que tout le personnel de support saisisse les procédures essentielles.

HeyGen peut-il aider à créer une formation pour des concepts techniques complexes comme la conformité au SLA et les niveaux de priorité ?

Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation claires et concises expliquant des concepts techniques complexes tels que la conformité au SLA, la matrice d'impact et d'urgence des incidents, et la définition des niveaux de priorité. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour illustrer efficacement ces aspects critiques.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de modules de formation pour les équipes de support sur la priorisation des tickets ?

HeyGen simplifie la création de modules de formation pour les équipes de support en offrant des modèles vidéo pilotés par AI et une vaste bibliothèque de médias. Cela réduit considérablement le temps de production, vous permettant de déployer rapidement du contenu éducatif qui renforce les procédures appropriées pour prioriser les tickets et améliorer les temps de réponse.

