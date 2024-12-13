Créez des Vidéos de Formation à la Détection de Menaces Qui Captivent

Offrez une sensibilisation à la cybersécurité claire et actionnable avec des vidéos engageantes, pilotées par l'AI, enrichies de voix off multilingues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique d'une minute destinée au personnel IT débutant et aux nouvelles recrues dans les rôles de cybersécurité, décomposant le processus de création de règles de détection de menaces efficaces. Le style visuel doit être clair et simple, accompagné d'une piste audio informative et stable, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation concise de 45 secondes ciblant tous les employés pour une formation générale à la sensibilisation à la cybersécurité, en se concentrant sur l'identification des signaux d'alerte liés aux programmes de menace interne et aux tactiques d'ingénierie sociale. La vidéo doit avoir un ton percutant et accessible avec un texte clair à l'écran, rendu accessible à un public plus large grâce à des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation complète de 2 minutes pour les architectes IT et les ingénieurs en sécurité sur les aspects pratiques de la mise en œuvre de la sécurité Zero Trust dans un environnement d'entreprise moderne. Cette vidéo doit présenter une présentation visuelle dynamique et détaillée et une narration professionnelle, en utilisant des modèles sophistiqués et des scènes pour visualiser des concepts architecturaux complexes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Détection de Menaces

Créez des vidéos de formation en cybersécurité captivantes avec des avatars AI pour renforcer les capacités de détection de menaces et améliorer la posture de sécurité de votre organisation.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner un **Avatar AI** engageant dans notre bibliothèque diversifiée pour servir d'instructeur à l'écran pour la formation à la détection de menaces.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Formation en Cybersécurité
Collez votre script préparé pour générer des voix off naturelles et animer automatiquement votre Avatar AI, en utilisant notre capacité de **texte-à-vidéo à partir de script** pour une formation essentielle en cybersécurité.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et Ajoutez des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents ou vos propres téléchargements, et utilisez des **sous-titres** pour expliquer clairement des règles de détection de menaces complexes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Détection de Menaces Engagée
Révisez et affinez votre vidéo de formation, puis utilisez notre fonctionnalité de **redimensionnement et exportation de rapport d'aspect** pour publier vos informations percutantes sur la détection de menaces.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un Contenu de Sensibilisation à la Sécurité Impactant

Générez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour la sensibilisation à la cybersécurité, la défense contre l'ingénierie sociale et les programmes de menace interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation à la détection de menaces ?

HeyGen permet la création de vidéos de formation à la détection de menaces dynamiques et engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela aide les organisations à présenter des concepts de cybersécurité complexes et des scénarios réels dans un format facilement compréhensible pour un apprentissage efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer du contenu de formation en cybersécurité ?

HeyGen propose un acteur vocal AI, des sous-titres générés automatiquement et des voix off multilingues pour créer des vidéos de formation en cybersécurité complètes. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles personnalisables pour produire efficacement du contenu de qualité professionnelle couvrant des sujets comme l'ingénierie sociale et la réponse aux incidents.

HeyGen peut-il aider à créer une formation spécialisée pour les règles de détection de menaces ?

Oui, HeyGen vous permet de développer des modules de formation spécifiques pour la création de règles de détection de menaces en présentant des scénarios pratiques et réels à travers des avatars AI. Cela garantit que vos équipes d'opérations de sécurité sont bien formées pour mettre en œuvre des stratégies de défense cybernétique robustes et améliorer leurs capacités de détection de menaces.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de sensibilisation à la sécurité professionnelles et engageantes grâce à sa plateforme intuitive de texte-à-vidéo et à ses modèles personnalisables. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu percutant, renforçant les meilleures pratiques pour la cybersécurité et les principes de Zero Trust dans toute votre organisation.

