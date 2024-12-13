Créez des Vidéos de Leadership Éclairé qui Renforcent l'Autorité

Établissez votre expertise et augmentez instantanément votre crédibilité en utilisant des avatars AI professionnels.

324/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les marketeurs et créateurs de contenu, démontrant comment réutiliser du contenu de leadership éclairé existant dans de nouveaux formats captivants. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, avec du texte et des graphiques à l'écran, facilement générés grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une production efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 30 secondes conçue pour les nouveaux venus dans une industrie, en se concentrant sur un concept complexe pour augmenter la crédibilité du créateur. Le style visuel doit être épuré et simple, avec une voix off amicale et autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 90 secondes pour les propriétaires d'entreprises et les stratèges numériques, présentant des stratégies efficaces pour le marketing de contenu vidéo afin d'améliorer le SEO et permettre un partage plus large. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et éducatif avec une voix confiante, en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la portée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Leadership Éclairé

Élevez votre autorité et engagez votre audience en transformant vos idées en contenu vidéo professionnel et partageable avec facilité.

1
Step 1
Rédigez Votre Script d'Expert
Développez votre contenu de leadership éclairé en définissant les idées clés et en préparant un script détaillé. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir facilement vos idées écrites en une narration vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur et Scène
Choisissez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou sujet pour établir votre expertise, ou sélectionnez un modèle professionnel pour les vidéos en mode face caméra. Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et soignée.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Intégrez des visuels de soutien à partir de la bibliothèque multimédia et appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour renforcer votre message. Cela garantit que vos efforts de marketing de contenu vidéo sont cohérents et professionnels.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo de leadership éclairé et exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez largement sur vos canaux comme YouTube pour augmenter la crédibilité et étendre votre influence.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours et Contenus d'Expert

.

Créez efficacement des cours complets et du contenu structuré pour partager votre expertise approfondie avec un public mondial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de leadership éclairé captivantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de leadership éclairé sans effort en transformant vos scripts en contenu dynamique. Profitez des avatars AI et des puissantes capacités de transformation de texte en vidéo pour établir votre expertise et livrer un contenu de leadership éclairé percutant sans production extensive.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour un marketing de contenu vidéo efficace ?

HeyGen simplifie le marketing de contenu vidéo avec des fonctionnalités telles que des modèles et des scènes personnalisables qui vous permettent de réutiliser rapidement du contenu existant. Cela vous permet de produire efficacement un flux constant de contenu vidéo professionnel pour votre audience.

HeyGen peut-il améliorer la qualité professionnelle de mon contenu de leadership éclairé ?

Absolument. HeyGen améliore la qualité professionnelle de votre contenu de leadership éclairé avec des contrôles de marque avancés pour maintenir votre identité visuelle. De plus, la génération automatique de sous-titres et de voix off de haute qualité garantit que votre message est clair et augmente la crédibilité.

Comment HeyGen soutient-il la distribution efficace de contenu vidéo de leadership éclairé ?

HeyGen soutient une distribution efficace en vous permettant d'exporter votre contenu vidéo de leadership éclairé dans divers formats d'aspect adaptés aux plateformes comme YouTube. Cela garantit que votre contenu vidéo est optimisé et peut être largement partagé sur différents canaux, atteignant un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo