Créez des Vidéos d'Utilisation de Modèles Facilement et Efficacement
Rationalisez votre flux de travail avec les nombreux modèles & scènes de HeyGen, vous permettant de personnaliser et de créer des vidéos en toute simplicité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo tutorielle élégante de 45 secondes pour les YouTubers en herbe, illustrant comment créer des intros YouTube professionnelles en utilisant les modèles de vidéos éditables de HeyGen. La vidéo doit maintenir un style visuel propre et informatif avec une voix off claire et engageante générée par la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen, guidant les créateurs à travers la personnalisation.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes ciblant les formateurs d'entreprise, démontrant la facilité de création de vidéos d'utilisation de modèles pour l'intégration des employés. Employez une esthétique visuelle professionnelle et directe avec une musique de fond calme, soulignant comment les "Sous-titres/légendes" de HeyGen peuvent améliorer l'accessibilité pour des équipes diversifiées au sein de l'éditeur vidéo.
Concevez un spot ludique de 15 secondes pour les influenceurs de la génération Z, démontrant comment créer rapidement des modèles de vidéos TikTok captivants en ajoutant des effets vidéo dynamiques. La vidéo doit avoir un rythme visuel très énergique avec un audio tendance, montrant les vastes options disponibles grâce à la "Médiathèque/soutien de stock" de HeyGen pour élever leur contenu de courte durée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Contenu Engagé sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos et des clips captivants pour des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok, en exploitant des modèles pour une création rapide.
Publicités Vidéo Performantes.
Concevez et déployez rapidement des publicités vidéo percutantes qui génèrent des résultats, en utilisant l'IA pour rationaliser le processus créatif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes rapidement ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle avec facilité, en s'appuyant sur une vaste bibliothèque de modèles de vidéos éditables. Vous pouvez rapidement générer un contenu captivant, y compris des intros ou outros YouTube attrayantes, pour renforcer la présence de votre marque sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage.
Puis-je personnaliser des modèles de vidéos pour différentes plateformes de médias sociaux ?
Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos éditables polyvalents que vous pouvez entièrement personnaliser pour convenir à n'importe quelle plateforme, de YouTube à TikTok. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen et le redimensionnement des ratios d'aspect pour adapter parfaitement vos modèles de vidéos Reel ou autres clips pour un engagement optimal sur tous vos canaux.
Quelles fonctionnalités avancées l'éditeur vidéo de HeyGen offre-t-il pour la création de contenu ?
L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen simplifie la production de contenu avec des fonctionnalités robustes. Intégrez facilement des vidéos de stock, appliquez des effets vidéo créatifs et générez des voix off au son naturel. La plateforme prend également en charge les sous-titres/légendes automatiques et les avatars AI pour améliorer vos projets vidéo de manière professionnelle.
Comment HeyGen permet-il la création de clips animés et de vidéos pilotées par l'IA ?
HeyGen se spécialise dans la création de clips animés dynamiques en utilisant une technologie AI avancée. Avec notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, vous pouvez transformer un texte simple en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes, donnant vie à vos visions créatives avec un minimum d'effort.