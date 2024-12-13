Créez facilement des vidéos de formation technique avec HeyGen

Simplifiez le partage des connaissances et l'intégration. Générez instantanément des vidéos de formation percutantes à partir de votre script avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation engageante de 2 minutes conçue pour les nouveaux employés afin de les intégrer rapidement à un système CRM propriétaire. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et convivial avec un audio clair et soutenant. Utilisez les avatars AI avancés de HeyGen pour présenter l'information, rendant l'expérience d'apprentissage interactive et mémorable pour le public, assurant une formation efficace des employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes présentant les avantages d'un nouveau produit technique B2B aux clients potentiels. La vidéo doit employer un style visuel persuasif avec des animations de produit nettes et une voix autoritaire. Exploitez la génération de voix off efficace de HeyGen pour offrir une narration professionnelle et percutante, communiquant efficacement des démonstrations de produit complexes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les équipes internes sur un flux de travail technique mis à jour, servant de ressource rapide de partage de connaissances. Elle doit présenter des visuels directs et efficaces et un audio clair et instructif. Capitalisez sur la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos notes en une vidéo soignée, assurant une diffusion rapide des informations cruciales de tutoriel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation technique

Produisez rapidement des vidéos de formation technique professionnelles avec des avatars AI et des outils d'édition puissants, simplifiant les informations complexes pour un partage de connaissances efficace.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Élaborez votre contenu technique dans un script détaillé. Exploitez la puissance du texte-à-vidéo pour convertir automatiquement votre matériel écrit en une première ébauche de vidéo, posant une base solide pour votre tutoriel technique.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI pour délivrer vos explications techniques de manière claire et engageante. Cela personnalise votre contenu et maintient l'attention des spectateurs sur les informations complexes.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et affinez l'audio
Générez automatiquement des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des termes techniques. Assurez-vous que votre voix off est précise et parfaitement synchronisée avec vos visuels.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finalisée
Finalisez votre vidéo de formation technique en sélectionnant le format d'aspect et d'exportation optimal. Partagez sans effort votre contenu éducatif de haute qualité sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Simplifier les sujets techniques complexes

Simplifier les sujets techniques complexes

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour démystifier les sujets techniques complexes, rendant les informations complexes accessibles et améliorant les résultats d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation technique ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation technique en permettant aux utilisateurs de générer du contenu professionnel à partir d'un simple script. Vous pouvez intégrer des enregistrements d'écran et utiliser des avatars AI pour une présentation engageante, complétée par des voix off et des sous-titres automatisés, réduisant ainsi le besoin de logiciels de montage vidéo complexes.

HeyGen peut-il aider à produire rapidement des vidéos de formation pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen permet une production rapide de vidéos de formation et d'intégration des employés efficaces. Son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de transformer rapidement des scripts en contenu engageant avec des avatars AI, économisant ainsi considérablement du temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos de formation HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, personnaliser les couleurs et intégrer vos propres médias ou choisir parmi une riche bibliothèque de stock pour créer des vidéos animées et explicatives de marque.

Comment HeyGen garantit-il des tutoriels techniques de haute qualité et accessibles ?

HeyGen exploite une AI avancée pour offrir des tutoriels techniques de haute qualité avec des visuels clairs et des voix off professionnelles. Les sous-titres et légendes automatisés améliorent l'accessibilité, garantissant que votre message est compris par tous les apprenants, et divers exports au format d'aspect soutiennent des plateformes variées.

