Créez facilement des vidéos de formation technique avec HeyGen
Simplifiez le partage des connaissances et l'intégration. Générez instantanément des vidéos de formation percutantes à partir de votre script avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de formation engageante de 2 minutes conçue pour les nouveaux employés afin de les intégrer rapidement à un système CRM propriétaire. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et convivial avec un audio clair et soutenant. Utilisez les avatars AI avancés de HeyGen pour présenter l'information, rendant l'expérience d'apprentissage interactive et mémorable pour le public, assurant une formation efficace des employés.
Produisez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes présentant les avantages d'un nouveau produit technique B2B aux clients potentiels. La vidéo doit employer un style visuel persuasif avec des animations de produit nettes et une voix autoritaire. Exploitez la génération de voix off efficace de HeyGen pour offrir une narration professionnelle et percutante, communiquant efficacement des démonstrations de produit complexes.
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les équipes internes sur un flux de travail technique mis à jour, servant de ressource rapide de partage de connaissances. Elle doit présenter des visuels directs et efficaces et un audio clair et instructif. Capitalisez sur la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos notes en une vidéo soignée, assurant une diffusion rapide des informations cruciales de tutoriel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la création de cours et la portée.
Produisez efficacement de nombreux cours de formation technique et diffusez-les à un public mondial plus large en utilisant la vidéo AI.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation technique dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des apprenants et améliorent la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation technique ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation technique en permettant aux utilisateurs de générer du contenu professionnel à partir d'un simple script. Vous pouvez intégrer des enregistrements d'écran et utiliser des avatars AI pour une présentation engageante, complétée par des voix off et des sous-titres automatisés, réduisant ainsi le besoin de logiciels de montage vidéo complexes.
HeyGen peut-il aider à produire rapidement des vidéos de formation pour l'intégration des employés ?
Oui, HeyGen permet une production rapide de vidéos de formation et d'intégration des employés efficaces. Son interface intuitive et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de transformer rapidement des scripts en contenu engageant avec des avatars AI, économisant ainsi considérablement du temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos de formation HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, personnaliser les couleurs et intégrer vos propres médias ou choisir parmi une riche bibliothèque de stock pour créer des vidéos animées et explicatives de marque.
Comment HeyGen garantit-il des tutoriels techniques de haute qualité et accessibles ?
HeyGen exploite une AI avancée pour offrir des tutoriels techniques de haute qualité avec des visuels clairs et des voix off professionnelles. Les sous-titres et légendes automatisés améliorent l'accessibilité, garantissant que votre message est compris par tous les apprenants, et divers exports au format d'aspect soutiennent des plateformes variées.