Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo personnalisée et émouvante de 45 secondes pour célébrer les 5 ans de travail d'un employé, conçue pour être présentée lors d'une réunion d'équipe ou envoyée directement. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des animations subtiles et une mélodie de fond douce et reconnaissante, tout en présentant des témoignages de collègues livrés via des "AI avatars" ou "Text-to-video from script" pour une touche personnalisée. Assurez-vous que les "Subtitles/captions" sont inclus pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour partager les récentes réalisations de l'équipe sur les réseaux sociaux, visant à reconnaître publiquement les accomplissements et à attirer les meilleurs talents. Cette présentation professionnelle doit adopter une esthétique visuelle moderne et énergique avec des éléments de marque, accompagnée d'une "Voiceover generation" autoritaire qui met en avant les succès clés. Assurez-vous d'utiliser le "Aspect-ratio resizing & exports" pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo réfléchie de 30 secondes conçue pour renforcer le moral au sein d'un département spécifique en résumant un jalon trimestriel récent. L'approche visuelle doit être un montage collaboratif de moments d'équipe spontanés et de points forts du projet, accompagné d'une musique de fond inspirante mais calme, favorisant un sentiment de succès partagé. Intégrez des images diverses et de courts clips vidéo en utilisant le "Media library/stock support" de HeyGen pour illustrer le parcours, enrichi par divers "Templates & scenes" pour un aspect soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Jalon d'Équipe

Célébrez les réussites de votre équipe et renforcez le moral avec des messages vidéo engageants et personnalisés qui reconnaissent chaque jalon et succès.

1
Step 1
Choisissez un Template
Sélectionnez parmi une variété de "video templates" conçus pour les célébrations et la reconnaissance. Nos "templates & scenes" offrent un point de départ professionnel pour votre vidéo de jalon d'équipe.
2
Step 2
Téléchargez Votre Contenu
Téléchargez facilement "vos photos et clips vidéo" montrant le parcours de votre équipe. Améliorez votre vidéo avec des ressources de notre "media library/stock support".
3
Step 3
Ajoutez des Messages Personnalisés
Élevez vos "vidéos de célébration personnalisées" en enregistrant des messages personnalisés ou en utilisant la "voiceover generation" pour narrer les réussites clés.
4
Step 4
Partagez et Célébrez
"Partagez et célébrez" le succès de votre équipe en exportant votre vidéo dans divers formats. Téléchargez facilement votre vidéo finale pour les réseaux sociaux ou les présentations internes en utilisant "aspect-ratio resizing & exports", reconnaissant les réussites.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Réalisations et Succès de l'Équipe

Produisez des vidéos captivantes pour mettre en valeur les victoires et accomplissements significatifs de l'équipe, renforçant une culture de reconnaissance et attirant les meilleurs talents.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes de jalon d'équipe ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de célébration personnalisées pour les réussites de votre équipe. Vous pouvez facilement télécharger vos photos et clips vidéo, utiliser diverses animations et modèles vidéo, et ajouter de la musique pour produire un montage captivant de clips, même sans compétences avancées en montage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de célébration ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour que vos vidéos de célébration reflètent votre style unique. Vous pouvez ajouter du texte, des sous-titres ou des légendes, intégrer des éléments de marque comme des logos et des couleurs, et éditer votre vidéo avec divers transitions, effets et filtres pour reconnaître efficacement les réussites.

HeyGen permet-il de partager des vidéos de reconnaissance des employés sur diverses plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet de partager facilement vos vidéos de reconnaissance des employés pour renforcer le moral et célébrer les anniversaires de travail. Vous pouvez télécharger votre vidéo dans divers formats adaptés aux plateformes de médias sociaux comme Instagram Post, Facebook Post, ou même pour une présentation, assurant que les réussites de votre équipe soient largement reconnues.

HeyGen est-il un créateur de vidéos polyvalent pour divers jalons d'entreprise ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos puissant conçu pour vous aider à créer des vidéos professionnelles pour divers jalons d'entreprise. Au-delà des vidéos de jalon d'équipe, vous pouvez utiliser HeyGen pour tout, des vidéos de jalons et réussites aux simples diaporamas de photos, ce qui le rend idéal pour célébrer chaque succès.

