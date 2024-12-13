Créez des Vidéos de Communication d'Équipe Qui Inspirent l'Engagement
Boostez l'engagement des employés et livrez des vidéos de haute qualité instantanément en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez devoir partager rapidement une mise à jour de projet de 30 secondes ou une nouvelle initiative avec vos équipes de projet interfonctionnelles. Cette vidéo devrait adopter un style visuel dynamique et moderne en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour renforcer visuellement les points clés, accompagnée d'une piste de fond énergique pour l'engagement.
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouvelles recrues, expliquant la culture de l'entreprise et les premières étapes. Le style visuel doit être amical et accueillant, utilisant un avatar AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et cohérente, complété par un ton audio chaleureux et encourageant.
Produisez une vidéo de communication interne de 20 secondes pour célébrer les récents succès de l'équipe, ciblant tous les employés pour un coup de pouce moral. Le style visuel et audio doit être stimulant et vibrant, incorporant du texte animé et de la musique joyeuse, avec des détails essentiels renforcés par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
Améliorez la formation et la rétention des employés en créant des vidéos professionnelles et engageantes qui délivrent efficacement les informations clés.
Rationalisez l'Apprentissage et le Développement Internes.
Développez et livrez des cours internes et du contenu éducatif de manière plus efficace à une main-d'œuvre distribuée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos efficace pour la communication interne ?
HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos puissant pour les vidéos de communication interne en exploitant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos de haute qualité, favorisant un meilleur engagement des employés et une création de vidéos simplifiée.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration professionnelles ?
Pour les vidéos d'intégration professionnelles, HeyGen propose des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de produire facilement des vidéos de formation engageantes. Vous pouvez personnaliser l'image de marque avec des logos et des couleurs, assurant un contenu cohérent et soigné pour les nouvelles recrues, surtout dans des environnements de travail à distance ou hybrides.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de communication d'équipe engageantes pour les équipes à distance ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de communication d'équipe en offrant des modèles personnalisables et la capacité de générer des voix off à partir de vos scripts. Cela rend la messagerie vidéo efficace et percutante, assurant une communication claire et un engagement des employés renforcé dans des environnements de travail à distance ou hybrides.
HeyGen peut-il aider mon entreprise avec une production vidéo d'entreprise efficace ?
Absolument, HeyGen rationalise la production vidéo d'entreprise grâce à sa plateforme intuitive, permettant une création rapide de vidéos sans logiciel de montage complexe. Vous pouvez produire rapidement du contenu vidéo professionnel, en utilisant des avatars AI et des contrôles de marque pour maintenir une image d'entreprise cohérente.