Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 30 secondes à l'intention des propriétaires de petites entreprises et des coordinateurs RH, démontrant comment créer facilement des vidéos de disponibilité d'équipe. Le style visuel doit être moderne et minimaliste, accompagné d'une bande sonore apaisante et d'une narration précise. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer un simple plan en un guide visuel captivant, en exploitant divers modèles et scènes pour un rendu soigné.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les chefs d'équipe à distance et les responsables de département, illustrant la puissance de la création de vidéos de disponibilité d'équipe engageantes. L'esthétique visuelle doit être dynamique avec des coupes rapides et une bande sonore énergique pour maintenir l'intérêt du spectateur, soulignant comment cela améliore la coordination à distance. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité à travers différents fuseaux horaires et utilisez sa vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel avec des images pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation de 50 secondes pour les équipes marketing et les responsables de la communication interne, démontrant comment ils peuvent créer des vidéos de disponibilité d'équipe de marque. Cette vidéo doit avoir un style visuel créatif et conforme à la marque avec une musique de fond personnalisée, utilisant un avatar AI expressif pour transmettre les messages clés. Mettez l'accent sur l'utilisation des avatars AI de HeyGen pour une représentation cohérente de la marque et sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour adapter le contenu à diverses plateformes de communication interne.
Comment Créer des Vidéos de Disponibilité d'Équipe

Informez rapidement votre équipe sur la disponibilité actuelle et à venir grâce à des mises à jour vidéo professionnelles et engageantes, rendant la planification plus fluide et la communication plus claire.

1
Step 1
Créez Votre Script de Disponibilité
Commencez par rédiger un script clair détaillant la disponibilité de l'équipe. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de HeyGen **Texte en vidéo à partir d'un script** pour générer instantanément une ébauche de vidéo avec des avatars AI exprimant votre message.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar
Sélectionnez un avatar AI approprié pour représenter votre équipe. Améliorez votre vidéo avec des images ou des clips pertinents de la **bibliothèque de médias/stock** pour illustrer efficacement les informations de planification.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en peaufinant la présentation et en appliquant les **contrôles de marque** de votre entreprise, assurant un look cohérent et reconnaissable pour vos mises à jour d'équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Une fois votre vidéo de disponibilité parfaite, y compris des sous-titres/captions optionnels pour une portée plus large, utilisez la fonctionnalité de **redimensionnement et d'exportation des formats** pour la télécharger et la distribuer facilement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer de manière créative les vidéos de disponibilité d'équipe ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de disponibilité d'équipe captivantes en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Cette approche créative garantit que les mises à jour de votre équipe sont à la fois informatives et visuellement attrayantes pour votre public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer facilement des vidéos de disponibilité d'équipe ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de disponibilité d'équipe avec une riche bibliothèque de modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant de produire rapidement un contenu professionnel et conforme à votre image de marque. Vous pouvez intégrer facilement votre logo et les couleurs de votre entreprise.

Puis-je personnaliser mes vidéos de disponibilité d'équipe avec des voix off uniques et un branding ?

Absolument ! HeyGen vous permet de générer des voix off personnalisées et d'ajouter des sous-titres, garantissant que vos vidéos de disponibilité d'équipe sont accessibles et résonnent avec votre public. Les contrôles de marque permettent en outre un message d'entreprise cohérent à travers tout le contenu.

Où puis-je partager les vidéos de disponibilité d'équipe créées avec HeyGen ?

HeyGen optimise votre capacité à créer des vidéos de disponibilité d'équipe pour diverses plateformes, offrant des options de redimensionnement des formats et d'exportation polyvalentes. Vous pouvez partager facilement vos vidéos soignées à travers les canaux de communication interne ou sur des plateformes externes.

