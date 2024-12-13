Créez des Vidéos d'Alignement d'Équipe : Boostez la Productivité Maintenant

Renforcez l'engagement de l'équipe et simplifiez la communication avec des vidéos générées par l'IA, créées sans effort à partir de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 90 secondes destinée aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, démontrant comment enregistrer des messages asynchrones pour optimiser la collaboration et augmenter la productivité, réduisant ainsi le nombre de réunions. Cette vidéo informative et directe utilisera la génération de voix off pour assurer la clarté et transmettre les principaux avantages avec un ton amical.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes conçue pour les nouveaux employés ou ceux mettant à jour leurs compétences, détaillant un processus complexe ou un nouveau système. La vidéo, d'apparence professionnelle, sera éducative, claire et facile à suivre, bénéficiant de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir précision et personnalisation du contenu.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo motivationnelle de 45 secondes pour tous les employés, en particulier les équipes à distance, en se concentrant sur une nouvelle stratégie de communication d'équipe pour renforcer l'engagement de l'équipe. Le style visuel et audio dynamique et inclusif sera amélioré par des sous-titres générés automatiquement, garantissant une image de marque cohérente et une accessibilité pour tous.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Alignement d'Équipe

Créez rapidement des vidéos d'alignement d'équipe professionnelles, basées sur l'IA, pour renforcer l'engagement, simplifier la communication et optimiser la collaboration dans toute votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script de Contenu
Rédigez votre message ou collez un script existant dans HeyGen. Utilisez nos divers modèles et scènes pour structurer rapidement votre message d'alignement d'équipe, garantissant clarté et impact.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une galerie d'avatars AI divers et réalistes pour délivrer votre message, créant une communication d'équipe engageante qui résonne avec votre audience.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding & Sous-titres
Intégrez vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour maintenir une identité d'équipe cohérente. Ajoutez des sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et l'engagement au sein de votre équipe.
4
Step 4
Générez & Partagez pour l'Alignement
Produisez vos vidéos de haute qualité, prêtes pour le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations. Distribuez votre contenu sans effort pour optimiser la collaboration et augmenter la productivité de l'équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez la Cohésion d'Équipe avec des Vidéos Motivationnelles

Diffusez des messages inspirants et motivants avec des vidéos basées sur l'IA pour renforcer le moral de l'équipe, encourager la collaboration et promouvoir une vision unifiée.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils basés sur l'IA de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos ?

HeyGen utilise des outils avancés basés sur l'IA, y compris des avatars AI réalistes et un Acteur Vocal AI, pour transformer le texte en vidéos d'apparence professionnelle. Cela réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer du contenu engageant, comme des vidéos d'alignement d'équipe.

HeyGen peut-il aider mon équipe à enregistrer des messages asynchrones et à optimiser la collaboration ?

Oui, HeyGen permet aux équipes d'enregistrer facilement des messages asynchrones et de partager des mises à jour, favorisant une meilleure communication d'équipe. En utilisant des vidéos basées sur l'IA, vous pouvez optimiser la collaboration et réduire le besoin de réunions synchrones, augmentant ainsi la productivité.

Comment HeyGen assure-t-il une image de marque cohérente dans les vidéos basées sur l'IA ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs d'appliquer des éléments de marque cohérents comme les logos et les couleurs sur toutes les vidéos basées sur l'IA. Cela garantit une apparence professionnelle et unifiée pour tout votre contenu personnalisé et vos vidéos d'alignement d'équipe.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer un contenu de formation efficace ?

HeyGen propose plusieurs fonctionnalités techniques idéales pour le contenu de formation, telles que des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et des modèles pour une création rapide de vidéos. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos de haute qualité et d'apparence professionnelle qui engagent véritablement votre équipe.

