Créez des Vidéos d'Alignement d'Équipe : Boostez la Productivité Maintenant
Renforcez l'engagement de l'équipe et simplifiez la communication avec des vidéos générées par l'IA, créées sans effort à partir de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 90 secondes destinée aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, démontrant comment enregistrer des messages asynchrones pour optimiser la collaboration et augmenter la productivité, réduisant ainsi le nombre de réunions. Cette vidéo informative et directe utilisera la génération de voix off pour assurer la clarté et transmettre les principaux avantages avec un ton amical.
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes conçue pour les nouveaux employés ou ceux mettant à jour leurs compétences, détaillant un processus complexe ou un nouveau système. La vidéo, d'apparence professionnelle, sera éducative, claire et facile à suivre, bénéficiant de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir précision et personnalisation du contenu.
Générez une vidéo motivationnelle de 45 secondes pour tous les employés, en particulier les équipes à distance, en se concentrant sur une nouvelle stratégie de communication d'équipe pour renforcer l'engagement de l'équipe. Le style visuel et audio dynamique et inclusif sera amélioré par des sous-titres générés automatiquement, garantissant une image de marque cohérente et une accessibilité pour tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Engagement de l'Équipe.
Améliorez l'alignement et la rétention de l'équipe en créant un contenu de formation engageant, basé sur l'IA, qui renforce la communication et la collaboration globale de l'équipe.
Rationalisez le Contenu de Formation Interne.
Produisez efficacement un contenu de formation interne essentiel et des vidéos d'intégration, garantissant un message cohérent et un apprentissage accéléré des membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils basés sur l'IA de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos ?
HeyGen utilise des outils avancés basés sur l'IA, y compris des avatars AI réalistes et un Acteur Vocal AI, pour transformer le texte en vidéos d'apparence professionnelle. Cela réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer du contenu engageant, comme des vidéos d'alignement d'équipe.
HeyGen peut-il aider mon équipe à enregistrer des messages asynchrones et à optimiser la collaboration ?
Oui, HeyGen permet aux équipes d'enregistrer facilement des messages asynchrones et de partager des mises à jour, favorisant une meilleure communication d'équipe. En utilisant des vidéos basées sur l'IA, vous pouvez optimiser la collaboration et réduire le besoin de réunions synchrones, augmentant ainsi la productivité.
Comment HeyGen assure-t-il une image de marque cohérente dans les vidéos basées sur l'IA ?
HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs d'appliquer des éléments de marque cohérents comme les logos et les couleurs sur toutes les vidéos basées sur l'IA. Cela garantit une apparence professionnelle et unifiée pour tout votre contenu personnalisé et vos vidéos d'alignement d'équipe.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer un contenu de formation efficace ?
HeyGen propose plusieurs fonctionnalités techniques idéales pour le contenu de formation, telles que des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et des modèles pour une création rapide de vidéos. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos de haute qualité et d'apparence professionnelle qui engagent véritablement votre équipe.