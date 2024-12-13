Créez des vidéos d'évaluation des talents sans effort
Simplifiez vos évaluations de talents et améliorez la planification de la succession avec des avatars AI professionnels qui donnent vie à vos données de performance.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Déverrouillez l'avenir de votre organisation avec une vidéo stratégique de 2 minutes ciblant la direction et les cadres RH, axée sur une planification de la succession efficace. Le style visuel et audio doit être inspirant et tourné vers l'avenir, véhiculant confiance et vision stratégique, facilement produit en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script combiné avec des visuels riches de la bibliothèque de médias/stock.
Plongez dans les spécificités du développement des talents avec une vidéo informative d'une minute conçue pour les spécialistes du développement des talents et les chefs d'équipe, illustrant comment exploiter les données de performance pour des stratégies de croissance percutantes. Présentez ce contenu avec une esthétique visuelle éducative et épurée et une voix amicale et instructive, assurant accessibilité et clarté à travers divers modèles et scènes en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen.
Élevez vos conversations sur la planification de la main-d'œuvre avec une vidéo engageante de 90 secondes pour les partenaires commerciaux RH et les chefs de département, présentant les meilleures pratiques pour des discussions stratégiques. La vidéo doit avoir un style visuel collaboratif et perspicace et un ton audio poli et accessible, facilement optimisé pour différentes plateformes et besoins de partage en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans le développement des talents.
Élevez l'engagement dans les processus de développement des talents et de retour d'information sur la performance, en veillant à ce que les insights clés soient retenus plus efficacement grâce à la vidéo.
Échelle d'apprentissage de la gestion des talents.
Créez des modules vidéo évolutifs pour la gestion critique des talents et la planification de la succession, atteignant et éduquant efficacement l'ensemble de votre personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'évaluation des talents ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer sans effort des "vidéos d'évaluation des talents" professionnelles à partir de scripts simples, réduisant considérablement le temps et la complexité de production.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour des vidéos de gestion des talents efficaces ?
HeyGen propose des "outils de gestion des talents" robustes via sa plateforme, y compris des modèles personnalisables, une génération de voix off de haute qualité et des contrôles de branding, permettant aux organisations de produire facilement des "vidéos de gestion des talents" percutantes et des "rapports" internes.
HeyGen peut-il aider à préparer des réunions critiques d'évaluation des talents et la planification de la succession ?
Absolument. En permettant la création rapide de vidéos informatives basées sur des "données de performance" ou des "questionnaires", HeyGen aide à articuler des insights pour les "réunions d'évaluation des talents" et soutient les discussions cruciales pour la "planification de la succession" et le "développement des talents".
Améliorez le développement des talents avec les capacités vidéo de HeyGen.
HeyGen assure une communication cohérente et engageante pour les initiatives de "développement des talents" en offrant des vidéos de marque avec des sous-titres précis et divers avatars AI. Cela facilite le partage d'informations critiques, telles que les "objectifs" ou les "rapports", à travers l'organisation.