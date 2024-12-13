Créez des Vidéos de Mobilité des Talents pour Améliorer la Mobilité Interne
Développez rapidement les talents internes avec des vidéos engageantes créées à partir de scripts texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les employés cherchant à progresser dans leur carrière, créez une vidéo pédagogique de 60 secondes sur les parcours de "développement des talents" au sein de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des graphiques animés et du texte à l'écran pour mettre en avant les différentes opportunités, accompagné d'une musique de fond motivante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir efficacement votre plan détaillé en une ressource soignée, démontrant la facilité de devenir un "créateur de vidéos en ligne" pour l'apprentissage interne.
Pour communiquer efficacement les nouvelles politiques ou programmes de "création de vidéos de ressources de mobilité", produisez une vidéo d'annonce concise de 30 secondes pour les départements RH et les chefs d'équipe. Envisagez un style visuel propre et corporatif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque, associé à une voix confiante et autoritaire. Cela garantit un déploiement rapide des informations vitales avec une apparence professionnelle, aidant les "professionnels des RH" à partager rapidement les mises à jour.
Imaginez une vidéo concise de 50 secondes destinée aux dirigeants de l'entreprise et aux décideurs RH, soulignant l'importance stratégique de créer des "vidéos de mobilité des talents" pour la croissance globale de l'entreprise. Adoptez un style visuel moderne et informatif, en intégrant des graphiques et des statistiques pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une narration professionnelle et persuasive. L'inclusion de sous-titres clairs garantira l'accessibilité et la compréhension, mettant en avant la facilité avec laquelle vous pouvez "créer des vidéos de mobilité des talents" qui résonnent avec des publics divers.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Interne.
Augmentez l'engagement et la rétention des employés dans les programmes de développement des talents en créant des vidéos de formation dynamiques et interactives alimentées par l'IA.
Élargissez les Ressources de Développement des Talents.
Produisez efficacement une large gamme de cours de mobilité des talents, rendant l'apprentissage essentiel accessible à tous les employés de l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les professionnels des RH à créer des vidéos engageantes sur la mobilité des talents ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA qui permet aux professionnels des RH de créer facilement des vidéos captivantes sur la mobilité des talents. Profitez de modèles personnalisables, d'avatars IA engageants et de la génération de voix off fluide pour articuler efficacement les programmes de mobilité interne.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos en ligne efficace pour les ressources de mobilité ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec son générateur de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles. Il inclut des contrôles de marque robustes, un support de bibliothèque de médias et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos ressources de mobilité sont percutantes et accessibles.
Puis-je personnaliser l'apparence et le branding de mes vidéos de développement des talents avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans vos vidéos de développement des talents. Vous pouvez également choisir parmi une variété d'avatars IA engageants et de modèles personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour une production vidéo de haute qualité ?
HeyGen propose des avatars IA engageants et une génération de voix off avancée pour produire un contenu de qualité professionnelle. De plus, vous pouvez utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que vos vidéos sont optimisées pour n'importe quelle plateforme, améliorant l'engagement des employés.