Créez des Vidéos de Coaching de Talent qui Produisent des Résultats

Boostez l'engagement des employés et la rétention des connaissances avec des vidéos de coaching convaincantes, facilement créées en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation perspicace de 60 secondes pour les membres de l'équipe existants, offrant des conseils pratiques de coaching sur une compétence spécifique, avec des visuels dynamiques et un style audio d'instruction encourageant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité à partir de votre script préparé.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de coaching inspirante de 30 secondes destinée aux managers de niveau intermédiaire, axée sur le développement du leadership et la promotion d'une culture d'équipe positive, présentant une esthétique visuelle vibrante complétée par une musique motivante, et construite efficacement en utilisant les modèles et scènes variés de HeyGen pour communiquer rapidement les principes de base pour la rétention des connaissances.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu vidéo informatif de 75 secondes pour tous les employés, les guidant à travers le processus de préparation de l'évaluation annuelle des performances, présentant un style visuel clair et de soutien avec des informations facilement digestibles, et généré directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, améliorée avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Coaching de Talent

Produisez rapidement des vidéos de coaching de talent professionnelles qui engagent les employés et améliorent la rétention des connaissances avec les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Élaborez votre contenu de coaching et préparez votre script. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort vos mots écrits en dialogue vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre talent à l'écran. Cela élimine le besoin de tournage et simplifie la création de vidéos de coaching cohérentes et de haute qualité.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et du Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant l'identité visuelle de votre marque. Assurez l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres/captions dans HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de coaching de talent en révisant et en apportant les dernières modifications. Ensuite, utilisez les fonctionnalités de redimensionnement d'aspect et d'exportation de HeyGen pour télécharger votre vidéo dans le format optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un Contenu de Développement de Talent Inspirant

Générez des vidéos motivationnelles convaincantes qui élèvent et guident les talents tout au long de leur parcours de développement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de coaching de talent convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de coaching de talent engageantes. En saisissant simplement votre script, vous pouvez utiliser les avatars AI et les capacités avancées de texte à vidéo pour transformer le texte en contenu vidéo professionnel, simplifiant ainsi l'ensemble de votre processus de production vidéo.

HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de formation. Sa plateforme intuitive et ses outils alimentés par l'AI éliminent le besoin de tournage ou de talents coûteux devant la caméra, améliorant ainsi l'efficacité globale de votre montage et de votre flux de travail, et rendant la création de vidéos d'entreprise accessible.

Quelles options de branding sont disponibles pour le contenu vidéo d'entreprise dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que votre contenu vidéo d'entreprise s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, personnaliser les couleurs et choisir parmi des modèles et scènes professionnels pour maintenir une présence de marque cohérente dans tout votre contenu vidéo.

Comment les fonctionnalités de HeyGen soutiennent-elles la rétention des connaissances dans les vidéos de coaching ?

HeyGen améliore la rétention des connaissances dans les vidéos de coaching grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et la génération de voix off, qui améliorent l'accessibilité et la compréhension. Ces outils garantissent que votre contenu vidéo est percutant, aidant à l'engagement des employés et à une rétention des connaissances plus efficace pour les vidéos de formation.

