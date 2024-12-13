Créez des Vidéos de Base sur Tag Manager Sans Effort

Simplifiez les déclencheurs complexes et le suivi des événements dans vos tutoriels Google Tag Manager en utilisant la fonctionnalité efficace de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les 'déclencheurs' et les 'variables' fonctionnent dans Tag Manager, ciblant les marketeurs souhaitant approfondir leur compréhension des mécanismes de GTM. Utilisez un style visuel propre et moderne avec des textes en surbrillance à l'écran et un rythme dynamique, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement le contenu pédagogique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo guide rapide de 30 secondes pour les utilisateurs cherchant à implémenter un suivi d'événements basique sur leur site web, avec un avatar AI pour présenter les étapes clairement et succinctement. Le style visuel et audio doit être direct et informatif, avec les étapes clés mises en évidence visuellement et soutenues par les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les développeurs et les marketeurs sur la mise en œuvre efficace de divers 'codes de suivi' à l'aide de GTM, montrant la simplicité de la configuration et du débogage de base. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel, étape par étape, intégrant des enregistrements d'écran avec une narration claire créée grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Base sur Tag Manager

Démystifiez Google Tag Manager pour votre audience avec des vidéos tutoriels engageantes et alimentées par l'IA. Simplifiez des concepts complexes comme les balises, les déclencheurs et les variables avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par rédiger un script clair qui couvre les fondamentaux de Google Tag Manager, de la création d'un compte à la compréhension des composants de base. Notre plateforme utilise votre texte pour créer une vidéo à partir du script.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI et Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI pour être votre instructeur à l'écran et choisissez un modèle vidéo alimenté par l'IA qui s'aligne avec le thème de votre tutoriel pour un look professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Explications Techniques
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, des captures d'écran et des graphiques simples de notre bibliothèque multimédia pour illustrer des sujets complexes comme l'installation de codes de suivi, la configuration des déclencheurs et la définition des variables dans Tag Manager.
4
Step 4
Générez des Voix Off et Exportez Votre Tutoriel
Utilisez notre génération de voix off pour ajouter une narration naturelle à votre vidéo. Passez en revue votre tutoriel terminé sur les bases de Tag Manager, puis exportez-le dans le format d'aspect souhaité pour le partage.

Cas d'Utilisation

Produisez des Vidéos Explicatives GTM Rapides

Créez rapidement des vidéos concises et engageantes sur les bases de Google Tag Manager pour les réseaux sociaux, idéales pour des conseils rapides et l'éducation d'un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes sur les bases de Google Tag Manager ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos tutoriels professionnelles pour Google Tag Manager en utilisant des avatars et des voix off générés par l'IA. Vous pouvez transformer vos scripts techniques en contenu visuel captivant avec facilité, assurant que votre audience saisisse efficacement les concepts complexes de GTM.

Quel rôle jouent les modèles vidéo alimentés par l'IA dans la création de contenu GTM ?

Les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen offrent un point de départ rapide pour créer des vidéos de formation GTM, vous permettant de produire du contenu de haute qualité sans compétences approfondies en montage vidéo. Ces modèles simplifient la production de vidéos informatives, en incorporant des éléments comme des sous-titres et des porte-paroles AI pour améliorer l'apprentissage.

Puis-je utiliser un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit pour expliquer des concepts complexes de Tag Manager ?

Oui, le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen vous permet d'entrer votre script et de le transformer en une vidéo professionnelle sans effort. Cette fonctionnalité est parfaite pour distiller des sujets complexes de Tag Manager en contenu vidéo digeste et engageant, avec des avatars AI personnalisables.

Pourquoi devrais-je utiliser des Vidéos de Formation AI pour expliquer Google Tag Manager ?

Utiliser des Vidéos de Formation AI de HeyGen offre un moyen très efficace et évolutif de créer un contenu éducatif cohérent et de haute qualité pour Google Tag Manager. Avec des avatars générés par l'IA et des voix off automatisées, vous pouvez produire rapidement des programmes de formation professionnels et engageants, libérant ainsi des ressources.

