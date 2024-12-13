Créez des Vidéos de Rapports de Durabilité avec l'IA

Créez rapidement des vidéos de durabilité hautement conçues avec notre capacité de texte-à-vidéo, transformant vos rapports en récits visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo ESG concise de 45 secondes à destination des investisseurs et partenaires commerciaux, présentant des visualisations de données cruciales avec une esthétique épurée de style infographique et un ton autoritaire, améliorée par les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux et les parties prenantes internes, mettant en avant l'engagement de votre entreprise en matière de durabilité à travers une narration visuelle avec des visuels authentiques et chaleureux et un avatar AI amical délivrant des messages clés, soutenu par les avatars AI de HeyGen pour un branding cohérent.
Exemple de Prompt 3
Créez un aperçu dynamique de 15 secondes de votre rapport de durabilité hautement conçu pour une consommation rapide sur les réseaux sociaux, avec un contenu visuellement dynamique et rapide, des superpositions de texte audacieuses et une musique entraînante, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Rapports de Durabilité

Transformez sans effort vos rapports de durabilité en vidéos professionnelles et engageantes qui communiquent clairement vos efforts et impacts ESG.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller le contenu ou le script de votre rapport de durabilité dans HeyGen. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script convertit instantanément votre texte en un brouillon de vidéo éditable, faisant de vous un créateur de vidéos de durabilité AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Donnez vie à votre rapport en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos conclusions. Sélectionnez le présentateur parfait pour délivrer votre message avec clarté dans vos vidéos ESG.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez la clarté et l'impact de votre vidéo avec une narration au son naturel. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer un audio convaincant qui articule des données complexes et soutient la narration visuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet et préparez-le pour la distribution. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exports pour optimiser vos rapports de durabilité hautement conçus pour diverses plateformes, assurant une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez l'Impact de la Durabilité

Inspirez et informez les parties prenantes en transformant des données complexes de durabilité en vidéos claires et motivantes montrant votre impact environnemental.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des rapports de durabilité hautement conçus avec une narration visuelle captivante ?

HeyGen sert de moteur créatif puissant, vous permettant de transformer des données complexes en vidéos engageantes pour vos rapports de durabilité. Utilisez nos modèles personnalisables et avatars AI pour créer des visuels hautement conçus qui captivent votre audience grâce à une narration visuelle efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de durabilité AI efficace pour notre organisation ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de rapports de durabilité en utilisant des capacités AI avancées. La capacité de texte-à-vidéo de notre plateforme et la génération de voix off réaliste simplifient la production de vidéos ESG professionnelles à partir de votre contenu existant.

HeyGen permet-il la personnalisation pour garantir que nos vidéos de durabilité s'alignent sur l'identité de notre marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos de durabilité, y compris les vidéos ESG, correspondent parfaitement à votre identité d'entreprise. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos actifs pour produire des vidéos de durabilité personnalisables qui résonnent avec votre audience.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos engageantes pour les rapports environnementaux et les réseaux sociaux ?

Les fonctionnalités innovantes de HeyGen vous permettent de produire des vidéos engageantes qui communiquent efficacement vos rapports environnementaux et sont prêtes pour le contenu des réseaux sociaux. Avec des avatars AI et des scènes dynamiques, vous pouvez présenter des visualisations de données et des messages clés dans un format captivant.

