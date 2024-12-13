Créer des Vidéos de Modèle de Support & Améliorer le Support Client

Améliorez l'efficacité du support client avec des vidéos de support engageantes, facilement créées à l'aide des avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux Chefs de Produit et aux Spécialistes du Support Technique, illustrant le processus de création d'une base de connaissances vidéo complète. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et étape par étape, rendant les sujets complexes faciles à comprendre, accompagnée d'un avatar AI amical guidant le spectateur. Montrez comment les divers avatars AI de HeyGen peuvent personnaliser l'expérience d'apprentissage, transformant le contenu vidéo générique en une ressource dynamique pour les utilisateurs cherchant des solutions rapides.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'intégration de 30 secondes ciblant les nouveaux clients et les Responsables de la Réussite Client, offrant une introduction chaleureuse et accueillante aux fonctionnalités clés d'un produit. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et encourageante, avec une voix off claire et calme guidant le spectateur à travers la configuration initiale. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation de la génération de voix off sophistiquée de HeyGen pour garantir une expérience de marque cohérente et accueillante, rendant la première interaction mémorable et réduisant le taux de désabonnement précoce.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de dépannage de 50 secondes pour les utilisateurs finaux, résolvant rapidement un problème de produit courant à travers un récit concis, direct et orienté vers la solution. La présentation visuelle doit être simple et très concentrée sur le problème en question, avec un audio clair et précis. Mettez en avant comment les sous-titres automatiques de HeyGen améliorent l'accessibilité pour tous les utilisateurs, garantissant que les informations critiques des vidéos FAQ sont comprises quel que soit l'environnement sonore ou les barrières linguistiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Modèle de Support

Rationalisez le service client et donnez du pouvoir à vos utilisateurs avec des vidéos de modèle de support claires et engageantes. Utilisez HeyGen pour transformer rapidement des informations complexes en guides visuels accessibles.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et de scènes optimisées pour les vidéos de support, ou rédigez votre script pour articuler clairement votre message.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Médias
Donnez vie à votre contenu en choisissant un avatar AI pour présenter votre vidéo de support. Intégrez des images, vidéos ou enregistrements d'écran pertinents depuis la bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Appliquez la Voix Off et le Branding
Générez un audio naturel pour votre script en utilisant la génération de voix off avancée. Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Support de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo en révisant tous les éléments, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Problèmes de Support Complexes

Simplifiez facilement les guides de dépannage complexes et les explications de produits en contenu vidéo clair et digeste pour une résolution plus rapide des problèmes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de support client engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de support client professionnelles sans effort. En utilisant des avatars AI avancés et une interface simple de texte en vidéo, vous pouvez transformer vos scripts de support en guides visuels captivants rapidement et efficacement.

Puis-je générer rapidement une base de connaissances vidéo avec HeyGen ?

Oui, la plateforme intuitive de HeyGen et ses nombreux modèles vidéo permettent la production rapide d'une base de connaissances vidéo complète. Cela simplifie la création de vidéos essentielles de type tutoriel et de dépannage, rendant l'information plus accessible pour vos clients.

Comment HeyGen personnalise-t-il les vidéos de formation au service client ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation au service client personnalisées en utilisant une gamme diversifiée de présentateurs AI et de voix off AI réalistes. Cela garantit que votre contenu de formation est hautement engageant et résonne efficacement avec votre équipe, améliorant leur expérience d'apprentissage.

Quels types de vidéos de modèle de support puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos de modèle de support, y compris des vidéos d'intégration détaillées, des vidéos explicatives de produit claires et des vidéos FAQ dynamiques. Toutes les vidéos peuvent être améliorées avec des fonctionnalités telles que les sous-titres et les contrôles de marque pour un impact et une accessibilité maximaux.

