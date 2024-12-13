Comment créer des vidéos de base de connaissances qui engagent

Réduisez considérablement les coûts de support en utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen pour produire rapidement des vidéos de base de connaissances engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux utilisateurs existants, décomposant une fonctionnalité complexe ou résolvant une question fréquemment posée pour améliorer la 'rétention des connaissances'. Employez une esthétique visuelle professionnelle avec des graphiques informatifs et un avatar AI calme et autoritaire présentant l'information, en assurant la clarté avec des sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour l'accessibilité. L'objectif est de fournir un support complet pour les utilisateurs intermédiaires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes 'pilotée par l'IA' annonçant une mise à jour récente du produit ou le lancement d'une nouvelle fonctionnalité, ciblant tous les utilisateurs pour encourager l'adoption des fonctionnalités. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné et en incorporant des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock. Ce prompt se concentre sur la génération d'enthousiasme et la démonstration de la valeur des nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 50 secondes offrant des 'tutoriels vidéo' sur les meilleures pratiques pour optimiser l'utilisation d'un module de produit spécifique, destinée aux utilisateurs expérimentés recherchant des conseils avancés. L'approche visuelle doit être propre et instructive, éventuellement avec des enregistrements d'écran, et l'audio doit consister en une narration texte-à-vidéo confiante à partir d'un script. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir que la vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes de base de connaissances.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment créer des vidéos de base de connaissances

Donnez à vos clients des tutoriels vidéo engageants qui clarifient les processus complexes, améliorent la rétention des connaissances et simplifient les opérations de support.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Élaborez le contenu de votre base de connaissances et rédigez un script clair et concis. Utilisez la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre texte en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur et voix AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre votre message. Sélectionner des avatars AI améliore l'engagement et assure une diffusion cohérente pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Renforcez la cohérence et l'impact de votre marque en appliquant votre logo et vos couleurs de marque grâce aux contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs). Cela garantit que vos vidéos de base de connaissances s'alignent avec l'identité globale de votre marque, favorisant l'engagement des clients.
4
Step 4
Exportez et publiez votre vidéo
Générez votre vidéo de haute qualité dans le format et le ratio d'aspect souhaités en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen. Publiez-la dans votre base de connaissances pour offrir un support en libre-service accessible.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation des clients

Simplifiez les sujets et procédures complexes en explications vidéo facilement compréhensibles, améliorant l'éducation des clients et réduisant le besoin de support direct.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de base de connaissances ?

HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos de base de connaissances de haute qualité en utilisant une technologie pilotée par l'IA. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de production, améliore l'engagement des clients et favorise le support en libre-service.

Quel rôle jouent les Avatars AI dans la production de tutoriels vidéo avec HeyGen ?

Les Avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos tutoriels vidéo et vidéos de formation. Combinés avec une voix off AI avancée, ils fournissent des explications claires et engageantes sans besoin de tournage traditionnel.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et le contenu multilingue pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres multilingues, élargissant ainsi votre portée éducative à l'échelle mondiale.

HeyGen peut-il transformer des textes ou scripts existants en vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen transforme votre contenu écrit et vos scripts vidéo en vidéos explicatives dynamiques sans effort. Il vous suffit d'entrer votre texte, et la plateforme pilotée par l'IA de HeyGen générera des visuels et des voix off captivants, parfaits pour démontrer des processus 'comment faire'.

