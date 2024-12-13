Comment créer des vidéos de base de connaissances qui engagent
Réduisez considérablement les coûts de support en utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen pour produire rapidement des vidéos de base de connaissances engageantes.
Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux utilisateurs existants, décomposant une fonctionnalité complexe ou résolvant une question fréquemment posée pour améliorer la 'rétention des connaissances'. Employez une esthétique visuelle professionnelle avec des graphiques informatifs et un avatar AI calme et autoritaire présentant l'information, en assurant la clarté avec des sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour l'accessibilité. L'objectif est de fournir un support complet pour les utilisateurs intermédiaires.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes 'pilotée par l'IA' annonçant une mise à jour récente du produit ou le lancement d'une nouvelle fonctionnalité, ciblant tous les utilisateurs pour encourager l'adoption des fonctionnalités. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné et en incorporant des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock. Ce prompt se concentre sur la génération d'enthousiasme et la démonstration de la valeur des nouvelles fonctionnalités.
Concevez une vidéo de formation de 50 secondes offrant des 'tutoriels vidéo' sur les meilleures pratiques pour optimiser l'utilisation d'un module de produit spécifique, destinée aux utilisateurs expérimentés recherchant des conseils avancés. L'approche visuelle doit être propre et instructive, éventuellement avec des enregistrements d'écran, et l'audio doit consister en une narration texte-à-vidéo confiante à partir d'un script. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir que la vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes de base de connaissances.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Offrez des vidéos de formation claires et engageantes alimentées par l'IA qui améliorent la compréhension des utilisateurs et la rétention des connaissances pour le support en libre-service.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Élargissez rapidement votre base de connaissances en créant de nombreux tutoriels vidéo, rendant l'information complexe accessible à un public mondial plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de base de connaissances ?
HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos de base de connaissances de haute qualité en utilisant une technologie pilotée par l'IA. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de production, améliore l'engagement des clients et favorise le support en libre-service.
Quel rôle jouent les Avatars AI dans la production de tutoriels vidéo avec HeyGen ?
Les Avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos tutoriels vidéo et vidéos de formation. Combinés avec une voix off AI avancée, ils fournissent des explications claires et engageantes sans besoin de tournage traditionnel.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et le contenu multilingue pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres multilingues, élargissant ainsi votre portée éducative à l'échelle mondiale.
HeyGen peut-il transformer des textes ou scripts existants en vidéos explicatives engageantes ?
HeyGen transforme votre contenu écrit et vos scripts vidéo en vidéos explicatives dynamiques sans effort. Il vous suffit d'entrer votre texte, et la plateforme pilotée par l'IA de HeyGen générera des visuels et des voix off captivants, parfaits pour démontrer des processus 'comment faire'.