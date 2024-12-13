Créez des Vidéos d'Orientation Engagantes pour les Nouveaux Étudiants
Concevez des expériences de bienvenue professionnelles et engageantes pour les nouveaux étudiants, en améliorant la qualité de production avec la conversion facile de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les membres potentiels envisageant un groupe de soutien virtuel, en décrivant clairement la logistique de participation et les avantages à l'aide d'un script concis et de visuels dynamiques, livré avec une voix off encourageante générée par HeyGen, tout en maintenant un style professionnel et informatif.
Produisez une collection de témoignages percutants de membres de 30 secondes pour une orientation de groupe de soutien, destinée aux personnes hésitant à rejoindre, mettant en avant des voix authentiques et des visuels réconfortants avec une haute qualité de production, enrichie par des sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour une accessibilité maximale et une résonance émotionnelle.
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les animateurs, les guidant à travers le processus de planification des vidéos d'orientation pour créer des introductions visuellement attrayantes pour leurs groupes de soutien, démontrant comment adapter facilement les modèles et scènes de HeyGen à partir d'un script clair pour construire une expérience d'intégration engageante étape par étape avec une voix captivante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Orientation.
Améliorez l'intégration des nouveaux membres en créant des vidéos d'orientation engageantes et mémorables qui améliorent la rétention de l'information.
Améliorez l'Éducation des Groupes de Soutien.
Créez des vidéos claires et engageantes pour expliquer des informations complexes, améliorant la compréhension pour les membres des groupes de soutien.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation dynamiques pour les nouveaux étudiants ?
HeyGen permet aux établissements d'enseignement supérieur de produire facilement des vidéos d'orientation étudiantes visuellement attrayantes. En utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez transformer vos messages de bienvenue en contenu engageant rapidement, idéal pour les orientations virtuelles.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le branding et la qualité de production dans les vidéos d'orientation étudiante ?
HeyGen assure une haute qualité de production avec des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre établissement de manière fluide. Notre vaste bibliothèque multimédia et nos modèles personnalisables offrent des visuels dynamiques pour les visites de campus et les témoignages d'étudiants, rendant vos vidéos d'orientation visuellement attrayantes.
HeyGen peut-il aider à rendre les vidéos d'orientation des nouveaux étudiants plus accessibles à un public diversifié ?
Absolument. HeyGen soutient l'accessibilité en offrant une génération facile de voix off dans plusieurs langues et des sous-titres/captions automatiques. Vous pouvez également exporter vos vidéos d'orientation dans divers formats d'aspect, garantissant que votre message atteigne les nouveaux étudiants sur n'importe quelle plateforme ou appareil.
Comment HeyGen soutient-il la planification créative et la rédaction de vidéos d'orientation engageantes ?
HeyGen simplifie le processus créatif en vous permettant de convertir facilement votre script en une vidéo professionnelle en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits. Cela simplifie la planification des vidéos d'orientation, vous laissant vous concentrer sur le contenu important, qu'il s'agisse de conseils académiques ou de soutien en santé mentale pour les nouveaux étudiants.