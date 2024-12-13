Créez des Vidéos de Formation pour les Fournisseurs avec l'Efficacité de l'AI

Produisez rapidement des formations engageantes, de haute qualité et accessibles pour les vendeurs en utilisant des avatars AI avancés pour donner vie à votre contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes sur la formation à la diversité des fournisseurs, ciblant tous les fournisseurs actuels et potentiels pour favoriser un écosystème d'approvisionnement inclusif. Le style visuel doit être à la fois soutenant et informatif, en utilisant des visuels diversifiés de la bibliothèque multimédia/stock, tout en affichant de manière proéminente des sous-titres pour garantir une formation accessible à un public mondial.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour la formation des vendeurs, servant de guide visuel rapide pour les vendeurs existants sur les nouvelles mises à jour des processus. La vidéo doit adopter un style visuel instructif et étape par étape, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace et en utilisant divers modèles et scènes pour maintenir l'engagement et l'information du public.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de haute qualité de 45 secondes pilotée par l'AI mettant en avant les avantages d'une collaboration rationalisée pour les fournisseurs avancés et les formateurs internes. Le style visuel et audio doit être moderne et élégant, avec un avatar AI autoritaire pour transmettre des informations complexes avec une haute valeur de production, facilement adaptable pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation pour les Fournisseurs

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour les fournisseurs en utilisant les capacités AI de HeyGen, garantissant que vos vendeurs reçoivent des instructions de haute qualité et accessibles.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation dans l'éditeur de conversion de texte en vidéo de HeyGen. Cette capacité transforme rapidement votre texte en un guide visuel, parfait pour la formation des vendeurs.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour présenter votre contenu, créant une vidéo professionnelle et engageante qui se connecte avec vos fournisseurs.
3
Step 3
Générez des Sous-titres et des Voix Off
Améliorez vos vidéos de formation en utilisant le générateur de sous-titres AI de HeyGen pour ajouter automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et facilement compris par tous les fournisseurs diversifiés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre contenu de haute qualité en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter votre logo et vos couleurs, puis exportez vos vidéos pilotées par l'AI pour une distribution fluide à vos fournisseurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Directives Complexes pour les Fournisseurs

Transformez les politiques et procédures complexes des fournisseurs en guides visuels clairs pilotés par l'AI, garantissant une compréhension et une adhésion faciles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les fournisseurs ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation engageantes pour les fournisseurs en utilisant des avatars AI avancés et une plateforme de conversion de texte en vidéo. Cela permet de produire du contenu de haute qualité qui communique efficacement des informations importantes à vos vendeurs.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la création rapide de vidéos de formation pour les vendeurs ?

HeyGen simplifie le processus de production vidéo, permettant une création rapide de vidéos à partir de scripts en utilisant un acteur vocal AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez générer rapidement des vidéos de formation professionnelles, complètes avec un générateur de sous-titres AI, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

HeyGen peut-il soutenir le développement de vidéos de formation à la diversité des fournisseurs accessibles ?

Absolument, HeyGen est bien adapté pour créer des vidéos de formation à la diversité des fournisseurs qui sont à la fois percutantes et accessibles. Ses fonctionnalités de création vidéo multilingue garantissent que vos messages vitaux atteignent efficacement des fournisseurs diversifiés, favorisant un programme plus inclusif.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de formation ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos de formation. Utilisez des modèles et des scènes professionnels pour livrer un guide visuel soigné qui s'aligne avec l'esthétique de votre entreprise.

