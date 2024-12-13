Créez facilement des vidéos de diversité des fournisseurs avec l'AI

Boostez votre programme et racontez des histoires captivantes avec des vidéos engageantes créées à l'aide de puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo narrative de 60 secondes destinée aux équipes internes et aux professionnels des achats, présentant des histoires percutantes de diversité des fournisseurs. Le style visuel doit être axé sur les témoignages et empathique, utilisant des exemples concrets et des superpositions de texte claires. Exploitez les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la résonance émotionnelle dans un environnement commercial inclusif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour la direction exécutive et les investisseurs, illustrant comment notre stratégie robuste de diversité des fournisseurs offre un avantage concurrentiel significatif. Le style visuel doit être axé sur les données et audacieux, incorporant des graphiques saisissants avec une voix confiante et autoritaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour créer une présentation soignée et percutante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo accueillante de 50 secondes pour le public et les fournisseurs divers potentiels, présentant notre programme complet de diversité des fournisseurs comme un élément central de notre responsabilité sociale d'entreprise. Visez une esthétique axée sur la communauté et engageante avec une représentation diversifiée, soutenue par un ton chaleureux et accueillant. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les avatars AI pour illustrer l'étendue de notre sensibilisation inclusive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de diversité des fournisseurs

Élevez votre programme de diversité des fournisseurs avec des vidéos engageantes, propulsées par l'AI. Créez facilement des histoires captivantes pour montrer votre engagement envers les fournisseurs divers et la croissance inclusive.

1
Step 1
Créez votre récit
Définissez les messages clés et les histoires pour vos initiatives de diversité des fournisseurs. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour transformer votre contenu écrit en récits visuels engageants.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme d'avatars AI pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence pour établir une connexion authentique avec votre audience et mettre en avant les fournisseurs divers.
3
Step 3
Ajoutez clarté et portée
Assurez-vous que votre vidéo est universellement comprise. Ajoutez facilement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large avec votre message.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre contenu de haute qualité avec des contrôles de branding, en incorporant votre logo et vos couleurs. Exportez vos vidéos engageantes dans divers rapports d'aspect, prêtes à être diffusées sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les initiatives de diversité des fournisseurs sur les réseaux sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin d'amplifier votre message de diversité des fournisseurs et d'atteindre un large public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de diversité des fournisseurs ?

HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos de diversité des fournisseurs en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela vous permet de produire du contenu de haute qualité qui communique efficacement les objectifs et initiatives de votre programme de diversité des fournisseurs.

Quels types de contenu de diversité des fournisseurs peuvent être produits avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos de diversité des fournisseurs, y compris des modules de formation, des aperçus de programme et des histoires de réussite de fournisseurs. Exploitez les modèles de vidéo et le branding personnalisé pour garantir que votre contenu s'aligne avec votre stratégie de diversité des fournisseurs.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des initiatives de diversité des fournisseurs ?

HeyGen augmente l'engagement en transformant les scripts en vidéos dynamiques et engageantes avec des voix off AI réalistes et des avatars AI. Cela rend des sujets complexes comme les initiatives de diversité des fournisseurs plus accessibles et mémorables pour toutes les parties prenantes.

HeyGen peut-il soutenir la communication multilingue pour les fournisseurs divers ?

Oui, HeyGen facilite la communication multilingue en offrant des voix off multilingues et des sous-titres/captions automatisés. Cela garantit que les messages de votre programme de diversité des fournisseurs sont accessibles à tous les fournisseurs divers à l'échelle mondiale, renforçant votre chaîne d'approvisionnement inclusive.

