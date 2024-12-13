Créez facilement des vidéos de diversité des fournisseurs avec l'AI
Développez une vidéo narrative de 60 secondes destinée aux équipes internes et aux professionnels des achats, présentant des histoires percutantes de diversité des fournisseurs. Le style visuel doit être axé sur les témoignages et empathique, utilisant des exemples concrets et des superpositions de texte claires. Exploitez les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la résonance émotionnelle dans un environnement commercial inclusif.
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour la direction exécutive et les investisseurs, illustrant comment notre stratégie robuste de diversité des fournisseurs offre un avantage concurrentiel significatif. Le style visuel doit être axé sur les données et audacieux, incorporant des graphiques saisissants avec une voix confiante et autoritaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour créer une présentation soignée et percutante.
Créez une vidéo accueillante de 50 secondes pour le public et les fournisseurs divers potentiels, présentant notre programme complet de diversité des fournisseurs comme un élément central de notre responsabilité sociale d'entreprise. Visez une esthétique axée sur la communauté et engageante avec une représentation diversifiée, soutenue par un ton chaleureux et accueillant. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les avatars AI pour illustrer l'étendue de notre sensibilisation inclusive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation à la diversité des fournisseurs.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour votre programme de diversité des fournisseurs avec des vidéos de formation interactives, propulsées par l'AI.
Mettez en avant les histoires de réussite des fournisseurs divers.
Communiquez efficacement l'impact des fournisseurs divers en créant des témoignages vidéo convaincants et des histoires de réussite.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de diversité des fournisseurs ?
HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos de diversité des fournisseurs en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela vous permet de produire du contenu de haute qualité qui communique efficacement les objectifs et initiatives de votre programme de diversité des fournisseurs.
Quels types de contenu de diversité des fournisseurs peuvent être produits avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos de diversité des fournisseurs, y compris des modules de formation, des aperçus de programme et des histoires de réussite de fournisseurs. Exploitez les modèles de vidéo et le branding personnalisé pour garantir que votre contenu s'aligne avec votre stratégie de diversité des fournisseurs.
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des initiatives de diversité des fournisseurs ?
HeyGen augmente l'engagement en transformant les scripts en vidéos dynamiques et engageantes avec des voix off AI réalistes et des avatars AI. Cela rend des sujets complexes comme les initiatives de diversité des fournisseurs plus accessibles et mémorables pour toutes les parties prenantes.
HeyGen peut-il soutenir la communication multilingue pour les fournisseurs divers ?
Oui, HeyGen facilite la communication multilingue en offrant des voix off multilingues et des sous-titres/captions automatisés. Cela garantit que les messages de votre programme de diversité des fournisseurs sont accessibles à tous les fournisseurs divers à l'échelle mondiale, renforçant votre chaîne d'approvisionnement inclusive.