Créez des Vidéos de Formation à la Diversité des Fournisseurs avec l'AI

Transformez votre chaîne d'approvisionnement inclusive avec des vidéos de formation engageantes et de qualité professionnelle, propulsées par des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo motivationnelle de 90 secondes destinée aux gestionnaires de chaîne d'approvisionnement existants, illustrant les avantages convaincants de collaborer avec des fournisseurs diversifiés. Employez un style visuel dynamique et positif, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour présenter des exemples concrets et transformer un script en une présentation engageante grâce aux capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, renforçant la valeur des programmes de diversité des fournisseurs.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour tous les employés impliqués dans les achats, offrant des conseils pratiques sur la manière de se former efficacement aux politiques de diversité des fournisseurs. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, incorporant des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les concepts et garantir l'accessibilité pour tous les spectateurs avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce d'entreprise de 45 secondes pour les parties prenantes de l'entreprise, détaillant le lancement de nouveaux programmes de diversité des fournisseurs. Maintenez un style visuel inspirant mais informatif, en utilisant une génération de voix off de haute qualité pour transmettre les messages clés, et assurez-vous que la vidéo est adaptable à diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour promouvoir un environnement commercial inclusif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Diversité des Fournisseurs

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et professionnelles sur la diversité des fournisseurs avec l'AI pour éduquer votre équipe et favoriser une chaîne d'approvisionnement inclusive.

Step 1
Créez Votre Script
Développez un script complet décrivant vos politiques de diversité des fournisseurs et vos objectifs de formation. Exploitez notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo pour générer automatiquement votre contenu vidéo.
Step 2
Sélectionnez des Avatars et Voix AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et narrer votre formation. Améliorez l'engagement avec des voix off AI de haute qualité qui résonnent avec votre audience.
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Contenu
Incorporez l'image de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Utilisez nos contrôles de marque pour créer des vidéos de qualité professionnelle qui s'alignent avec l'identité de votre organisation.
Step 4
Exportez et Distribuez
Assurez l'accessibilité en utilisant la génération automatique de sous-titres pour vos vidéos de formation. Ensuite, exportez votre formation complète sur la diversité des fournisseurs pour la partager avec votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir les Initiatives de Diversité

Inspirez l'action et l'engagement envers les programmes de diversité des fournisseurs grâce à des vidéos puissantes et motivantes générées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la diversité des fournisseurs efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation à la diversité des fournisseurs de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et des voix off AI réalistes à partir de texte, rationalisant considérablement la production de contenu pour votre programme de diversité des fournisseurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation engageante à la diversité des fournisseurs ?

HeyGen propose des modèles personnalisables, une génération automatique de sous-titres et la création de vidéos multilingues, garantissant que votre contenu de formation à la diversité des fournisseurs est engageant et accessible à un public mondial, promouvant efficacement la diversité et l'inclusion.

HeyGen peut-il soutenir le lancement d'un nouveau programme de diversité des fournisseurs ?

Absolument. HeyGen permet aux organisations de lancer et de soutenir leur programme de diversité des fournisseurs en créant facilement des vidéos pilotées par l'AI pour former sur les politiques de diversité des fournisseurs et engager des fournisseurs diversifiés avec un message cohérent et de marque.

Est-il facile de générer du contenu inclusif pour la diversité des fournisseurs avec HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite le développement de contenu inclusif pour une chaîne d'approvisionnement inclusive. Avec des capacités intuitives de texte-à-vidéo, des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques, vous pouvez vous assurer que vos messages de diversité des fournisseurs résonnent largement.

