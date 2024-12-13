Créez des Vidéos de Formation à la Diversité des Fournisseurs avec l'AI
Transformez votre chaîne d'approvisionnement inclusive avec des vidéos de formation engageantes et de qualité professionnelle, propulsées par des avatars AI.
Développez une vidéo motivationnelle de 90 secondes destinée aux gestionnaires de chaîne d'approvisionnement existants, illustrant les avantages convaincants de collaborer avec des fournisseurs diversifiés. Employez un style visuel dynamique et positif, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour présenter des exemples concrets et transformer un script en une présentation engageante grâce aux capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, renforçant la valeur des programmes de diversité des fournisseurs.
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour tous les employés impliqués dans les achats, offrant des conseils pratiques sur la manière de se former efficacement aux politiques de diversité des fournisseurs. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, incorporant des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les concepts et garantir l'accessibilité pour tous les spectateurs avec des sous-titres/captions automatiques.
Concevez une vidéo d'annonce d'entreprise de 45 secondes pour les parties prenantes de l'entreprise, détaillant le lancement de nouveaux programmes de diversité des fournisseurs. Maintenez un style visuel inspirant mais informatif, en utilisant une génération de voix off de haute qualité pour transmettre les messages clés, et assurez-vous que la vidéo est adaptable à diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour promouvoir un environnement commercial inclusif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée de la Formation.
Créez et déployez rapidement des cours de formation complets sur la diversité des fournisseurs à un public mondial plus large.
Améliorer l'Impact de la Formation.
Utilisez l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention des principes et politiques clés de la diversité des fournisseurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la diversité des fournisseurs efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation à la diversité des fournisseurs de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et des voix off AI réalistes à partir de texte, rationalisant considérablement la production de contenu pour votre programme de diversité des fournisseurs.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation engageante à la diversité des fournisseurs ?
HeyGen propose des modèles personnalisables, une génération automatique de sous-titres et la création de vidéos multilingues, garantissant que votre contenu de formation à la diversité des fournisseurs est engageant et accessible à un public mondial, promouvant efficacement la diversité et l'inclusion.
HeyGen peut-il soutenir le lancement d'un nouveau programme de diversité des fournisseurs ?
Absolument. HeyGen permet aux organisations de lancer et de soutenir leur programme de diversité des fournisseurs en créant facilement des vidéos pilotées par l'AI pour former sur les politiques de diversité des fournisseurs et engager des fournisseurs diversifiés avec un message cohérent et de marque.
Est-il facile de générer du contenu inclusif pour la diversité des fournisseurs avec HeyGen ?
Oui, HeyGen facilite le développement de contenu inclusif pour une chaîne d'approvisionnement inclusive. Avec des capacités intuitives de texte-à-vidéo, des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques, vous pouvez vous assurer que vos messages de diversité des fournisseurs résonnent largement.