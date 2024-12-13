Créez des Vidéos d'Annonce de Fin de Produit avec Facilité

Communiquez clairement et professionnellement la fin de vos produits. Générez des vidéos engageantes avec les modèles personnalisables de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour annoncer la fin d'un produit à des clients et partenaires B2B. La vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec des graphiques clairs et des couleurs de marque, soutenue par une voix off formelle et informative. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour simplifier le processus de création, assurant un aspect cohérent et soigné qui maintient l'intégrité de la marque tout en transmettant efficacement les mises à jour importantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo encourageante de 30 secondes pour les équipes internes et les employés concernant la fin prochaine d'un produit, en se concentrant sur les nouvelles opportunités. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et tournée vers l'avenir, avec des animations modernes et une palette optimiste, accompagnée d'une musique de fond énergique et motivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message inspirant de la part de la direction, assurant clarté et motivation de l'équipe pendant cette transition.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 15 secondes pour une annonce publique générale sur les réseaux sociaux, en utilisant la phrase "créer des vidéos d'annonce de fin de produit" comme message central. Cette courte pièce engageante nécessite un style visuel vibrant et dynamique, peut-être une animation en accéléré d'un coucher de soleil avec des superpositions de texte audacieuses, et une piste audio entraînante et accrocheuse. Convertissez facilement votre script concis en une histoire visuelle captivante en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen, parfaite pour une diffusion rapide et une large portée.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Annonce de Fin de Produit

Rédigez des messages professionnels et clairs de fin de produit avec des modèles personnalisables, des avatars AI et des voix off AI pour informer efficacement votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle personnalisable adapté aux mises à jour de l'entreprise. Adaptez-le à votre message spécifique de fin de produit pour établir une base claire et professionnelle.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Développez votre script et saisissez-le dans l'éditeur vidéo. Sélectionnez parmi une gamme d'avatars AI pour présenter votre message, assurant une livraison visuelle cohérente et engageante.
3
Step 3
Générez un Audio Professionnel
Améliorez vos vidéos d'annonce de fin de produit avec des voix off AI de haute qualité. Choisissez une voix qui s'aligne avec l'identité de votre marque pour transmettre votre message clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Vérifiez l'exactitude et l'impact de votre vidéo. Exportez vos vidéos d'annonce de fin de produit dans le format d'aspect souhaité, prêtes pour un partage efficace sur les réseaux sociaux et la communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication pour les Transitions de Produit

Utilisez l'AI pour créer des vidéos informatives qui clarifient les changements ou transitions de produit, améliorant la compréhension et réduisant la confusion des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce de fin de produit engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos captivantes et engageantes pour annoncer la fin de vos produits. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI et des voix off AI pour communiquer clairement les mises à jour tout en maintenant un ton professionnel. Cela garantit que votre message est à la fois informatif et bien reçu par votre audience.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour un créateur de vidéos d'annonce ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, transformant votre script en vidéos soignées. Ces fonctionnalités, combinées aux capacités de texte en vidéo, en font un puissant créateur de vidéos d'annonce pour diverses mises à jour d'entreprise. Vous pouvez également facilement ajouter des sous-titres et de la musique de fond pour une production complète.

Existe-t-il des modèles de vidéos d'annonce personnalisables pour la fin de produit ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos d'annonce personnalisables spécifiquement conçus pour une communication claire, y compris les scénarios de fin de produit. Ces modèles fournissent un point de départ professionnel, vous permettant de créer rapidement des vidéos efficaces sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo. Vous pouvez facilement les adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'éditeur intuitif de glisser-déposer.

HeyGen peut-il intégrer mes éléments de marque dans les vidéos de fin de produit ?

Absolument, HeyGen vous permet d'incorporer sans effort votre identité de marque dans toutes vos vidéos d'annonce de fin de produit. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et choisir des polices pour assurer la cohérence de toutes les mises à jour de l'entreprise. Cela aide à maintenir une image de marque professionnelle et reconnaissable tout au long de votre communication.

