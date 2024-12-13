Créez facilement des vidéos de réduction du stress pour le bien-être mental

Créez des expériences visuelles apaisantes et réduisez l'anxiété avec des avatars AI pour réaliser sans effort des vidéos de soulagement du stress.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de méditation guidée de 45 secondes pour les étudiants cherchant une pause mentale rapide, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des animations abstraites et minimalistes, accompagnées de carillons doux et d'une voix instructive apaisante pour promouvoir le bien-être mental.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée de soulagement du stress de 60 secondes conçue pour les personnes souffrant d'anxiété légère, incorporant des graphismes oniriques et lents et des battements binauraux, narrée par un avatar AI engageant pour aider à réduire efficacement l'anxiété.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo inspirante de 30 secondes axée sur la gestion du stress pour toute personne ayant besoin d'un coup de pouce positif, présentant des visuels motivants tels que des levers de soleil et des affirmations positives sur une musique motivante, en assurant l'accessibilité avec des sous-titres clairs générés par HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de réduction du stress

Produisez facilement des vidéos de réduction du stress apaisantes et engageantes, des méditations guidées aux courts clips inspirants, en utilisant des outils AI puissants.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle apaisant
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une gamme de "modèles de méditation guidée" ou de mises en page de scènes paisibles dans "Modèles & scènes" pour établir l'ambiance de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez votre narration audio
Développez un script apaisant pour votre vidéo. Ensuite, utilisez la "Génération de voix off" avancée pour créer une narration au son naturel, parfaite pour des "courtes vidéos inspirantes" ou des sessions guidées plus longues.
3
Step 3
Choisissez des présentateurs visuels
Donnez vie à vos messages en choisissant un "avatar AI" pour guider visuellement votre audience. Cela ajoute une touche professionnelle et personnelle à votre contenu de réduction du stress sans avoir besoin d'une caméra.
4
Step 4
Exportez votre contenu apaisant
Une fois votre vidéo finalisée, utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour toute plateforme. Partagez facilement vos "vidéos de réduction du stress" de haute qualité avec le monde entier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des cours complets de réduction du stress

Élargissez votre portée en créant efficacement des modèles de méditation guidée alimentés par l'AI et des cours de visualisation thérapeutique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de réduction du stress ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de réduction du stress en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Il vous suffit de taper votre script, et l'AI avancée de HeyGen générera un présentateur et une voix off pour vos expériences visuelles apaisantes.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de méditation guidée ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes pour vous aider à créer des vidéos de méditation guidée engageantes ou de courtes vidéos inspirantes. Ces mises en page préconçues simplifient votre processus de création vidéo, facilitant la production de contenu pour le bien-être mental.

Puis-je personnaliser mes vidéos de soulagement du stress avec des éléments de marque ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de soulagement du stress en ligne avec votre marque unique. Vous pouvez ajouter votre logo, choisir les couleurs de votre marque et intégrer des médias spécifiques pour que votre contenu de gestion du stress s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour aider à réduire l'anxiété par la vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités telles que les sous-titres et légendes automatiques, rendant vos vidéos de gestion de l'anxiété et du stress accessibles à un public plus large. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour vous assurer que votre contenu est optimisé pour diverses plateformes, aidant efficacement les individus à réduire l'anxiété où qu'ils regardent.

