Créez facilement des vidéos d'instructions pour l'entraînement de force
Ajoutez sans effort vos propres vidéos et instructions d'exercice personnalisées avec des avatars AI, transformant votre contenu de fitness.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Apprenez à assembler un nouvel entraînement de force à l'aide d'une vidéo fluide de 90 secondes conçue pour les propriétaires de salles de sport et les éducateurs en ligne. La vidéo combinera visuellement des exercices de force existants d'une bibliothèque multimédia avec du contenu lié de l'extérieur, tout en maintenant un style visuel dynamique et motivant, amélioré par le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme.
Ce tutoriel de 45 secondes, destiné aux développeurs d'applications de fitness et aux gestionnaires de contenu, détaille le processus efficace pour gérer votre bibliothèque d'exercices. Il montre comment éditer rapidement les instructions d'exercice ou supprimer des exercices de votre collection avec un style visuel axé sur l'interface. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les étapes, ajoutant un visage cohérent et engageant à vos guides techniques.
Pour les instructeurs individuels novices en création vidéo, créez un guide complet de 2 minutes expliquant comment ajouter un bloc d'exercice unique à un entraînement, avec des instructions écrites détaillées. Cette vidéo comportera une narration calme et claire sur un enregistrement d'écran détaillé, garantissant que chaque étape est facilement comprise. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour narrer sans effort les étapes complexes, rendant 'Écrire les instructions d'exercice' simple et engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment créer des vidéos d'instructions pour l'entraînement de force
Produisez sans effort des vidéos d'instructions pour l'entraînement de force professionnelles en personnalisant les exercices, en ajoutant du contenu visuel et en élaborant des instructions claires pour construire une bibliothèque d'exercices complète.
Développer des cours de formation complets.
Développez des cours de formation de force complets et du contenu d'exercice personnalisé pour atteindre efficacement un public plus large.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'entraînement de force dynamiques qui maintiennent les apprenants motivés et améliorent l'adhésion au programme.
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'instructions pour l'entraînement de force personnalisées ?
HeyGen vous permet de créer facilement des "vidéos d'instructions pour l'entraînement de force" professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Vous pouvez "créer des exercices de force personnalisés" en saisissant vos "instructions d'exercice" spécifiques et en laissant HeyGen générer les composants visuels et auditifs.
Puis-je intégrer mes propres exercices de force uniques et vidéos dans HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet d'"ajouter vos propres vidéos" pour enrichir votre "bibliothèque d'exercices". Vous pouvez intégrer des séquences personnelles en fournissant une "URL vidéo" ou en utilisant les capacités multimédias robustes de HeyGen pour compléter vos démonstrations d'exercices personnalisés.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour structurer et détailler les instructions d'exercice pour un nouvel entraînement ?
Pour un "Nouvel Entraînement de Force", HeyGen propose des outils intuitifs pour structurer votre contenu. Vous pouvez "Ajouter un Bloc" pour différents segments ou des entrées "Exercice Unique", vous permettant de "Nommer l'Exercice" et "Écrire les instructions d'exercice" en utilisant le texte-à-vidéo, garantissant des instructions claires pour chaque mouvement.
Comment HeyGen soutient-il la gestion et l'édition de mon contenu de bibliothèque d'exercices ?
HeyGen simplifie la gestion de votre "bibliothèque d'exercices", garantissant que votre contenu reste à jour et précis. Vous pouvez facilement "Modifier les Exercices", mettre à jour les "instructions d'exercice" ou "Supprimer des Exercices" selon les besoins, maintenant une collection dynamique et personnalisée de contenu de fitness.