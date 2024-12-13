Créez des Vidéos de Revue Stratégique pour des Décisions d'Affaires Plus Intelligentes

Déverrouillez une planification stratégique plus intelligente et atteignez vos objectifs en générant du contenu vidéo de haute qualité avec des avatars AI.

453/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo perspicace de 60 secondes conçue pour la direction et les chefs d'équipe, examinant méticuleusement les indicateurs clés de performance trimestriels et les progrès vers les objectifs de planification stratégique. Présentez une approche visuelle axée sur les données avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire générée grâce à la fonctionnalité robuste de génération de voix off de HeyGen, garantissant un contenu vidéo de haute qualité qui informe les décisions critiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative captivante de 30 secondes pour les nouveaux employés ou ceux ayant besoin d'un rappel sur les objectifs et buts fondamentaux de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de contenu vidéo plus large. Employez un style visuel animé et amical complété par une bande sonore entraînante, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier les informations complexes dans un format vidéo éducatif engageant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo rapide de 50 secondes pour votre département marketing et les agences externes, présentant la revue stratégique des campagnes marketing récentes et décrivant le contenu vidéo de la planification future. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et rapide avec des transitions engageantes et une bande sonore énergique et nette, enrichie par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir des éléments de narration visuelle riches.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Revue Stratégique

Transformez vos revues stratégiques en contenu vidéo engageant et de haute qualité pour partager des insights et générer des résultats exploitables efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Revue Stratégique
Définissez vos points clés et données critiques pour la revue. Rédigez un script clair pour votre vidéo, en vous assurant qu'il communique efficacement vos insights. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour exécuter efficacement votre contenu vidéo de planification.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels et Avatars Engagés
Améliorez votre revue stratégique avec des visuels convaincants. Choisissez parmi les divers avatars AI de HeyGen pour présenter vos données, ou téléchargez des graphiques et tableaux pertinents pour créer une narration visuelle puissante.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Branding et d'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec votre marque. Ajoutez votre logo et ajustez les couleurs à l'aide des contrôles de branding de HeyGen. Générez des sous-titres précis pour une accessibilité améliorée, garantissant que votre contenu vidéo de haute qualité est professionnel et facile à comprendre pour tous les acteurs.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Revue
Finalisez votre vidéo de revue stratégique en l'exportant dans le format souhaité. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes, la rendant prête à promouvoir le contenu vidéo à travers vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez les Équipes avec des Vidéos Stratégiques Visionnaires

.

Créez des vidéos AI inspirantes pour transmettre efficacement la vision stratégique, rallier les équipes autour d'objectifs communs et stimuler le succès futur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de revue stratégique ?

HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de revue stratégique efficacement en transformant des scripts en contenu vidéo de haute qualité à l'aide d'avatars AI et de voix off réalistes. Cela permet une communication claire de la planification stratégique et des indicateurs clés de performance à travers une narration visuelle convaincante.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire du contenu vidéo de haute qualité ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer du contenu vidéo professionnel et de haute qualité avec des avatars AI fluides et une narration visuelle dynamique. Notre plateforme garantit que vos vidéos éducatives ou campagnes marketing maintiennent un format vidéo engageant et cohérent, simplifiant votre stratégie de contenu vidéo globale.

HeyGen peut-il aider avec le branding et les éléments visuels pour ma stratégie de contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre contenu vidéo. Cela garantit que chaque vidéo explicative ou mise à jour stratégique reflète puissamment votre identité de marque, améliorant votre stratégie de contenu vidéo.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de contenu vidéo ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo avec sa fonctionnalité intuitive de texte à vidéo et une vaste bibliothèque de modèles et de scènes. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos professionnelles pour divers objectifs, de la planification de contenu vidéo à la promotion de campagnes marketing, sans nécessiter de compétences avancées en montage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo