Créez des Vidéos de Planification Stratégique avec des Avatars AI

Alignez votre équipe et votre organisation sans effort avec des vidéos engageantes créées à l'aide des avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux équipes au sein d'une organisation, illustrant comment créer un plan stratégique qui favorise une parfaite cohésion. Le style visuel doit être dynamique et engageant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour présenter des scénarios collaboratifs, soulignés par une piste musicale entraînante. Ce court métrage vise à clarifier l'importance d'une vision unifiée au sein de votre équipe.
Exemple de Prompt 2
Envisagez une vidéo de 30 secondes conçue pour les personnes chargées de créer des vidéos de planification stratégique pour leur organisation, distillant les meilleures pratiques pour un contenu percutant. Présentez une esthétique visuelle moderne et rapide avec un texte à l'écran net, rendu efficace par la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo. L'audio doit être percutant et direct, délivrant des conseils essentiels pour un message efficace et engageant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 90 secondes pour les nouveaux leaders ou managers, introduisant le concept fondamental et l'importance cruciale d'un plan stratégique. La présentation visuelle doit être inspirante et cinématographique, avec une musique professionnelle et une voix off motivante générée par les avatars AI de HeyGen, apportant une présence captivante à la narration. Cette vidéo doit établir pourquoi un plan stratégique bien défini est indispensable pour le succès de toute organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Planification Stratégique

Donnez à votre équipe des vidéos de planification stratégique claires comme du cristal, guidant votre organisation vers des objectifs partagés avec précision et cohésion.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Plan Stratégique
Développez votre script décrivant votre processus de planification stratégique. Ensuite, sélectionnez un avatar AI engageant pour délivrer votre message, donnant vie à votre plan stratégique.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres. Appliquez les contrôles de marque de votre organisation comme les logos et les couleurs pour un look cohérent, communiquant les meilleures pratiques à votre équipe.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Utilisez la génération de voix off pour articuler clairement votre message. Ajoutez automatiquement des sous-titres et des légendes, garantissant que vos vidéos de planification stratégique sont accessibles et favorisent la cohésion au sein de votre équipe, que vous soyez manager ou leader.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo de planification stratégique terminée dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée avec votre équipe. Cette étape finale vous permet de créer efficacement des vidéos de planification stratégique qui communiquent votre vision.

Inspirez l'Alignement de l'Équipe

Créez des vidéos inspirantes pour communiquer votre vision stratégique et motiver votre équipe vers des objectifs organisationnels partagés et des meilleures pratiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon organisation à créer des vidéos de planification stratégique efficaces ?

HeyGen permet à votre organisation de créer efficacement des vidéos de planification stratégique en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir de vos scripts. Cela simplifie la communication de votre plan stratégique, assurant clarté et engagement pour votre équipe.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour soutenir le processus de planification stratégique ?

HeyGen propose un ensemble riche de fonctionnalités, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque, spécifiquement conçus pour soutenir votre processus de planification stratégique. Ces outils aident à maintenir une cohérence visuelle et favorisent une plus grande cohésion au sein de votre organisation.

Est-il possible de personnaliser les vidéos dans HeyGen pour refléter le plan stratégique unique de mon équipe ?

Oui, avec HeyGen, vous pouvez entièrement personnaliser vos vidéos de plan stratégique pour résonner avec votre équipe. Utilisez les contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs, et intégrez des visuels spécifiques de la bibliothèque de médias pour refléter véritablement votre plan stratégique unique.

Comment HeyGen aide-t-il les leaders et les managers à communiquer les meilleures pratiques de planification stratégique ?

HeyGen permet aux leaders et aux managers de communiquer efficacement les meilleures pratiques de planification stratégique grâce à des vidéos de haute qualité. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres, HeyGen garantit que ces messages vitaux sont clairs, accessibles et facilement compris par toute votre équipe.

