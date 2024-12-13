Créez des Vidéos de Briefing Stratégique qui Produisent des Résultats

Transformez rapidement votre brief créatif en contenu vidéo captivant avec les modèles et scènes de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo concise de 45 secondes résumant le message clé du trimestre pour les cadres supérieurs. Le style visuel et audio doit être direct et axé sur les données, utilisant des graphiques percutants et une voix claire et autoritaire, améliorée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une transmission précise de l'information.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de brief créatif dynamique de 30 secondes ciblant les équipes marketing, mettant en avant le public cible de la nouvelle campagne et la réponse émotionnelle souhaitée. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et inspirante avec une musique entraînante et des visuels engageants, assurant une accessibilité totale avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 50 secondes destinée aux équipes de vente à distance, détaillant une nouvelle fonctionnalité produit et sa proposition de valeur. Le ton doit être énergique et persuasif, avec des démonstrations de produit accompagnées d'une voix off amicale et intégrant des visuels convaincants issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour renforcer l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Briefing Stratégique

Rationalisez votre processus de production vidéo du concept à la réalisation, en veillant à ce que vos briefings stratégiques soient clairs, engageants et percutants.

1
Step 1
Créez Votre Brief Vidéo Stratégique
Commencez par définir votre objectif de projet, public cible et message clé. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre projet vidéo avec une base claire qui s'aligne avec votre brief créatif.
2
Step 2
Sélectionnez le Script et l'Avatar
Transformez votre brief écrit en contenu vidéo engageant. Collez votre script dans HeyGen, choisissez parmi divers avatars AI, et générez des voix off réalistes pour donner vie à votre message sans avoir besoin d'une équipe de tournage.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Assurez-vous que votre vidéo de briefing reflète l'identité de votre marque. Appliquez votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans toutes vos vidéos stratégiques.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Optimale
Préparez votre vidéo de briefing stratégique pour divers canaux de distribution. Redimensionnez votre vidéo en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports pour des plateformes comme YouTube, les réseaux sociaux ou les présentations internes, assurant une portée et un impact maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez rapidement du contenu vidéo convaincant pour la communication stratégique

.

Accélérez votre production vidéo, transformant sans effort les briefs stratégiques en contenu vidéo court et engageant pour divers besoins de communication.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de briefing stratégique ?

HeyGen transforme le contenu écrit en vidéos de briefing stratégique professionnelles rapidement et efficacement. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour transmettre votre objectif de projet et message clé sans production vidéo extensive, réduisant considérablement le temps et l'effort requis.

Quels éléments clés doivent être inclus dans un brief vidéo pour un contenu vidéo efficace ?

Un brief vidéo efficace doit clairement définir votre objectif de projet, public cible, message clé et canaux de distribution prévus. HeyGen vous permet de donner vie à ces éléments à travers un contenu vidéo engageant, garantissant que votre brief créatif se traduit directement en une production vidéo percutante qui résonne avec vos spectateurs.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tous mes projets vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et son image de marque spécifique dans chaque vidéo de briefing stratégique. Cela garantit un contenu vidéo cohérent qui s'aligne parfaitement avec votre stratégie marketing globale et renforce l'image de marque de votre entreprise.

Comment HeyGen assiste-t-il les équipes marketing dans la création de briefings vidéo de haute qualité ?

HeyGen permet aux équipes marketing de créer rapidement des vidéos de briefing stratégique de haute qualité à partir de simples scripts textuels. Avec des fonctionnalités comme les voix off AI, les modèles personnalisables et les sous-titres automatiques, HeyGen aide à atteindre les objectifs vidéo efficacement, améliorant votre stratégie de marketing vidéo globale et augmentant la productivité de l'équipe pour divers besoins en contenu vidéo.

