Créez des Vidéos de Briefing Stratégique qui Produisent des Résultats
Transformez rapidement votre brief créatif en contenu vidéo captivant avec les modèles et scènes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes résumant le message clé du trimestre pour les cadres supérieurs. Le style visuel et audio doit être direct et axé sur les données, utilisant des graphiques percutants et une voix claire et autoritaire, améliorée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une transmission précise de l'information.
Créez une vidéo de brief créatif dynamique de 30 secondes ciblant les équipes marketing, mettant en avant le public cible de la nouvelle campagne et la réponse émotionnelle souhaitée. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et inspirante avec une musique entraînante et des visuels engageants, assurant une accessibilité totale avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Créez une vidéo explicative de 50 secondes destinée aux équipes de vente à distance, détaillant une nouvelle fonctionnalité produit et sa proposition de valeur. Le ton doit être énergique et persuasif, avec des démonstrations de produit accompagnées d'une voix off amicale et intégrant des visuels convaincants issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour renforcer l'engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez des vidéos de briefing stratégique percutantes avec l'AI.
Transformez rapidement vos briefs créatifs en vidéos stratégiques professionnelles de haute qualité qui transmettent efficacement les messages clés.
Améliorez la communication stratégique interne et la formation.
Exploitez l'AI pour créer du contenu vidéo dynamique pour la formation et les briefings internes, améliorant l'engagement et la rétention des messages.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de briefing stratégique ?
HeyGen transforme le contenu écrit en vidéos de briefing stratégique professionnelles rapidement et efficacement. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour transmettre votre objectif de projet et message clé sans production vidéo extensive, réduisant considérablement le temps et l'effort requis.
Quels éléments clés doivent être inclus dans un brief vidéo pour un contenu vidéo efficace ?
Un brief vidéo efficace doit clairement définir votre objectif de projet, public cible, message clé et canaux de distribution prévus. HeyGen vous permet de donner vie à ces éléments à travers un contenu vidéo engageant, garantissant que votre brief créatif se traduit directement en une production vidéo percutante qui résonne avec vos spectateurs.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tous mes projets vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et son image de marque spécifique dans chaque vidéo de briefing stratégique. Cela garantit un contenu vidéo cohérent qui s'aligne parfaitement avec votre stratégie marketing globale et renforce l'image de marque de votre entreprise.
Comment HeyGen assiste-t-il les équipes marketing dans la création de briefings vidéo de haute qualité ?
HeyGen permet aux équipes marketing de créer rapidement des vidéos de briefing stratégique de haute qualité à partir de simples scripts textuels. Avec des fonctionnalités comme les voix off AI, les modèles personnalisables et les sous-titres automatiques, HeyGen aide à atteindre les objectifs vidéo efficacement, améliorant votre stratégie de marketing vidéo globale et augmentant la productivité de l'équipe pour divers besoins en contenu vidéo.